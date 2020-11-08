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08.11.2020 10:58
Рубрика: Происшествия

В Петербурге 15-летний подросток попытался убить родителей и сестру

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи разбираются в причинах, приведших к трагедии в одной из квартир на Лужской улице. Как сообщает региональное ГСУ Следственного комитета РФ, 15-летний подросток пытался расправиться со своей семьей "на почве личных неприязненных отношений".

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- По данным следствия, подозреваемый нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча, - рассказали следователи. - Также он взял травматический пистолет, принадлежавший его отцу, и, произвел не менее двух выстрелов в область головы своей матери 1963 года рождения, а также один выстрел в сторону своего отца 1971 года рождения.

Довести свое страшное дело до конца ребенку помешал отец. Шестилетняя девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в одной из городских больниц. Ее старший брат задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц".

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - рассказали в СК. - Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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