На Среднем Урале появился новый медцентр для пациентов с COVID-19

Принять первых пациентов с внебольничной пневмонией и диагнозом COVID-19 сможет вскоре новый медицинский центр, построенный на севере Свердловской области - в городе Краснотурьинске.

Это первая специализированная больница, возведенная на Среднем Урале специально для борьбы с коронавирусной инфекцией. В нее будут поступать пациенты из самых отдаленных от областного центра краев. В северных районах региона проживает более 350 тысяч человек, что сравнимо с численностью населения промышленного Нижнего Тагила.

Объем вложений в проект - 450 миллионов рублей. Построена больница на средства одной из крупнейших алюминиевых компаний страны. Медцентр даже выглядит необычно: это 20 изолированных боксов с отдельными входами, объединенных с одной стороны - общим внутрибольничным коридором, с другой - открытой галереей. Пациентов можно будет госпитализировать с улицы прямо в палату, минуя больничные помещения. Это сделает более "чистой" от вирусов "красную зону".

Часть здания занимает приемно-диагностическое отделение, оборудованное современными аппаратами компьютерной томографии, рентгена, ультразвуковой диагностики. Есть экстренная стерилизационная и лаборатория срочных анализов.

Также палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ. В центре установлено оборудование, которое позволяет определять давление или сатурацию пациента при помощи одного клика компьютерной мышки. В планах - открыть рядом со зданием вертолетную площадку. Сейчас в новой больнице формируются медицинские бригады.

- Наша задача - обеспечить центр персоналом. Это хороший пример взаимодействия бизнеса и власти, за такими проектами - будущее, - оценил проект первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

Медцентр рассчитан не только на период борьбы с пандемией. Учреждение поможет и в будущем решать задачи национального проекта "Здравоохранение" и на самом высоком уровне лечить пациентов из отдаленных районов.

- Центр отлично построен с логистической точки зрения, удобно работать персоналу, можно меньшим числом решать поставленные задачи. После пандемии он может быть использован как инфекционное отделение, - пояснил министр здравоохранения области Андрей Карлов.