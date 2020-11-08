На Среднем Урале появился новый медцентр для пациентов с COVID-19

Новости

В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей 14:52
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 14:35
СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье 14:17
Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
Мишустин утвердил стратегию развития для станкостроения 11:33
Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год 11:05
В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19 11:02
Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена 10:25
Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC 09:43
Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 14:49
Рубрика: Общество

На Среднем Урале появился новый медцентр для пациентов с COVID-19

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Татьяна Андреева (Свердловская область)
Принять первых пациентов с внебольничной пневмонией и диагнозом COVID-19 сможет вскоре новый медицинский центр, построенный на севере Свердловской области - в городе Краснотурьинске.

Это первая специализированная больница, возведенная на Среднем Урале специально для борьбы с коронавирусной инфекцией. В нее будут поступать пациенты из самых отдаленных от областного центра краев. В северных районах региона проживает более 350 тысяч человек, что сравнимо с численностью населения промышленного Нижнего Тагила.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В Курске создали лекарство, ускоряющее выздоровление при СOVID-19

Объем вложений в проект - 450 миллионов рублей. Построена больница на средства одной из крупнейших алюминиевых компаний страны. Медцентр даже выглядит необычно: это 20 изолированных боксов с отдельными входами, объединенных с одной стороны - общим внутрибольничным коридором, с другой - открытой галереей. Пациентов можно будет госпитализировать с улицы прямо в палату, минуя больничные помещения. Это сделает более "чистой" от вирусов "красную зону".

Часть здания занимает приемно-диагностическое отделение, оборудованное современными аппаратами компьютерной томографии, рентгена, ультразвуковой диагностики. Есть экстренная стерилизационная и лаборатория срочных анализов.

Также палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ. В центре установлено оборудование, которое позволяет определять давление или сатурацию пациента при помощи одного клика компьютерной мышки. В планах - открыть рядом со зданием вертолетную площадку. Сейчас в новой больнице формируются медицинские бригады.

- Наша задача - обеспечить центр персоналом. Это хороший пример взаимодействия бизнеса и власти, за такими проектами - будущее, - оценил проект первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

Медцентр рассчитан не только на период борьбы с пандемией. Учреждение поможет и в будущем решать задачи национального проекта "Здравоохранение" и на самом высоком уровне лечить пациентов из отдаленных районов.

- Центр отлично построен с логистической точки зрения, удобно работать персоналу, можно меньшим числом решать поставленные задачи. После пандемии он может быть использован как инфекционное отделение, - пояснил министр здравоохранения области Андрей Карлов.

Жители каких регионов России готовы сделать прививку от COVID-19
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошел 31 грузовой вагон
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно