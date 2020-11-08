Выяснились детали массового убийства в Екатеринбурге

Следствие установило примерную картину громкого преступления в Екатеринбурге, когда в одной из квартир в рабочем районе Уралмаш в ночь на 7 ноября были обнаружены четверо убитых. Все погибли от выстрелов из ружья.

Район не спокойный, и на ночной звонок неизвестного, который сообщил, что в доме раздаются выстрелы, полиция среагировала мгновенно. Увиденное шокировало даже бывалых оперативников: среди раскиданных вещей - тела молодых людей (трех мужчин и одной девушки), рядом, в кровавой луже на полу - карабин "Сайга". "Предполагается, что ружьем воспользовался один из участников застолья - хозяин квартиры, который после преступления свел счеты с жизнью", - рассказал "РГ" помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

В этой трагедии удалось выжить еще двум девушкам. 16-летняя Мария выжила благодаря тому, что забилась в угол и притворилась мертвой, а вот 17-летняя Виктория была серьезно ранена. Девушку экстренно доставили в больницу, и сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По признанию девушек, с парнями они познакомились в Сети, там же договорились встретиться на квартире субботним вечером. Из-за чего хозяин квартиры - 36-летний Дмитрий схватился за ружье, пока непонятно. По словам соседей, это был тихий молодой человек, с женой разведен, но с двухлетним сыном встречался, работал охранником. Но, как уточнили в ГУ МВД по Свердловской области, биография Дмитрия не настолько "тиха": он был судим за кражу, хранил дома травматический пистолет и ружье "Сайга-20К".

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. По мнению юристов, помимо установления обстоятельств кровавой бойни, необходимо выяснить, как с такой биографией хозяин квартиры мог работать в охранном предприятии и получить разрешение на приобретение оружия?