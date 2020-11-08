Новости

Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
Мишустин утвердил стратегию развития для станкостроения 11:33
Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год 11:05
В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19 11:02
Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена 10:25
Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC 09:43
Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
В Роспотребнадзоре рассказали о действиях при столкновении с больным ОРВИ 06:45
Fox News: Трамп назвал условие признания поражения на выборах 06:08
Байден выступил с обращением к нации 05:29
Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве 04:47
Верховный лидер Ирана назвал "спектаклем" ситуацию вокруг выборов в США 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 12:57
Рубрика: Общество

Россия написала Большой этнографический диктант

Текст: Владимир Емельяненко

В пятый раз в стране прошла международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". В этот раз, из-за пандемии коронавируса, в отличие от прошлых лет, формат написания решено сохранить единственный - онлайн. Задания диктанта опубликованы на официальном сайте www.miretno.ru.

Фото: Предоставлено "Российским Географическим Обществом"
Как хорошо вы знаете географию? Готовимся к географическому диктанту

- Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности общества, знания о народах, проживающих в России, и их культуре, - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Впервые в 2020 году у тех, кто пишет этнодиктант, есть разрешенная возможность сразу узнать правильный ответ. Более того, можно получить историческую справку со ссылками на источники. То есть в этот раз итоги этнодиктаната подводятся в онлайн-режиме и при желании - самостоятельно, если пишущий желает проверить или пополнить свои знания по истории культуры народов России.

С 2017 года "Большой этнографический диктант" стал международной акцией. Диктант пишут в странах СНГ и соотечественники в дальнем зарубежье. И постоянно число желающих стать участниками акции растет. Их число увеличилось с 90 тысяч в 2015 году до 392 тысяч (цифра пока не окончательная, она обновляется - "РГ") в 2020 году. Большой этнографический диктант написали в этому году в 11 странах.

С 2018 года этнодиктант включен в план реализации "Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года" и получил широкое распространение в России и мире. Его написали 411 тысяч человек на 4567 площадках в России и на всех континентах Земли, включая российскую полярную станцию в Антарктиде.

В прошлом году участниками стали 454 тысяч человек на 5 800 площадках в России и 42 зарубежных странах. Самому младшему из писавших было шесть лет, самому старшему - 95. За все годы проведения акции в ней приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран.

Общество Образование

Главное сегодня

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Байден выступил с обращением к нации
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно