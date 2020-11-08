Росстат прогнозирует рост числа мужчин в России

В России ожидается прирост числа мужчин примерно в 300 тысяч до 2031 года. Такой прогноз дает Росстат. По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2020 года население России составило 146,7 миллиона человек, из них 68,1 миллиона - это мужчины, 78,6 миллиона - женщины.

Еще десять лет назад, по данным всероссийской переписи 2010 года, в стране насчитывалось 66,1 миллиона мужчин. Теперь, по оценкам Росстата, число мужчин выросло на два с лишним миллиона. То есть "сильный" пол показывает небольшую, но положительную динамику роста.

- Пока в большей степени рост числа мужчин достигается за счет роста продолжительности их жизни, - комментирует ситуацию эксперт Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Их количественный рост заметно отстает от роста числа женщин. Хотя мальчиков и девочек в разные времена рождается примерно поровну, потом мужчины чаще гибнут в локальных войнах, на производстве или в местах заключения. Прогноз же Росстата дает шанс - улучшается качество жизни, а вместе с ним, будем думать, не только продолжительность, но и ценность жизни в глазах мужчин.

Таким образом, традиционное для России кратное превосходство дам над кавалерами постепенно будет выравниваться в пользу "сильного" пола. Согласно долгосрочному прогнозу Росстата, к 2031 году ожидается рост количества мужчин до 69,9 миллиона, что еще должно несколько сократить разрыв между соотношением полов и увеличить шансы на создание новых семей.

Если так произойдет, это будет демографический прорыв. Ведь на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, а к 2031 году, согласно прогнозу Росстата, разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. Что говорит о постепенном увеличении числа рождений мужчин и продолжительности их жизни. И дает надежду на рождение большего числа новых семей и жизней.