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08.11.2020 11:05
Рубрика: Экономика

Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год

Текст: Светлана Ментюкова

Самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год у россиян стали горнолыжные курорты, а также туры на Русский Север. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает "Коммерсантъ". По ее словам, наибольшей популярностью у внутренних туристов пользуются не столько южные направления, сколько оздоровительные туры.

Фото: РИА Новости
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"Что касается наиболее популярных направлений, то это традиционно горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область", - сообщила она. "Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры", - уточнила Догузова.

В этой связи в Ростуризме прогнозируют в этом году рост потенциала термальных курортов России. По мнению Зарины Догузовой, их популярность может вырасти в несколько раз. Она также отметила, что на таких курортах нужно продолжать развивать инфраструктуру, создавать популярные и комфортные туристические маршруты.

Глава ведомства уточнила, что несмотря на то, что глубина бронирований из-за пандемии в этом осенне-зимнем сезоне сократилась до 10-14 дней, бронирования на Новый год уже идут.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как сообщалось ранее, Ростуризм хочет за десять лет удвоить объем поездок по стране и доходов от иностранных гостей. Ожидается, что вопрос с ростом потока иностранных туристов может решиться за счет внедрения электронных виз, а для россиян могут разработать систему субсидий и грантов, в том числе для совершения коротких поездок по стране.

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