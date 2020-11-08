Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год

Самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год у россиян стали горнолыжные курорты, а также туры на Русский Север. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает "Коммерсантъ". По ее словам, наибольшей популярностью у внутренних туристов пользуются не столько южные направления, сколько оздоровительные туры.

"Что касается наиболее популярных направлений, то это традиционно горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область", - сообщила она. "Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры", - уточнила Догузова.

В этой связи в Ростуризме прогнозируют в этом году рост потенциала термальных курортов России. По мнению Зарины Догузовой, их популярность может вырасти в несколько раз. Она также отметила, что на таких курортах нужно продолжать развивать инфраструктуру, создавать популярные и комфортные туристические маршруты.

Глава ведомства уточнила, что несмотря на то, что глубина бронирований из-за пандемии в этом осенне-зимнем сезоне сократилась до 10-14 дней, бронирования на Новый год уже идут.

Как сообщалось ранее, Ростуризм хочет за десять лет удвоить объем поездок по стране и доходов от иностранных гостей. Ожидается, что вопрос с ростом потока иностранных туристов может решиться за счет внедрения электронных виз, а для россиян могут разработать систему субсидий и грантов, в том числе для совершения коротких поездок по стране.