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08.11.2020 17:12
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Текст: Артур Нанян
Сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 3:0 в последнем матче Кубка Карьяла. Наша команда одержала три победы из трех и стала первой с восемью очками и разницей забитых и пропущенных 11-3.
Фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS Фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS
Фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS
Фото: AP Photo/Jim Mone
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Отметим, что счет во встрече с чехами открыл Родин Амиров, установивший рекорд сборной. До него только три хоккеиста смогли забросить шайбы в первых двух поединках на Евротуре: Александр Попов, Павел Порядин и Роман Любимов. Все они на тот момент были старше Амирова, которому исполнилось 19 лет 1 месяц и шесть дней.

Возвращаясь к расстановке команд, добавим, что второе место заняла Чехия (шесть очков). За третью строчку поборются финны со шведами. На данный момент в активе шведов одно очко, а их ближайших соперников ноль баллов.

Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею

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