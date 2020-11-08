Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 3:0 в последнем матче Кубка Карьяла. Наша команда одержала три победы из трех и стала первой с восемью очками и разницей забитых и пропущенных 11-3.

Отметим, что счет во встрече с чехами открыл Родин Амиров, установивший рекорд сборной. До него только три хоккеиста смогли забросить шайбы в первых двух поединках на Евротуре: Александр Попов, Павел Порядин и Роман Любимов. Все они на тот момент были старше Амирова, которому исполнилось 19 лет 1 месяц и шесть дней.

Возвращаясь к расстановке команд, добавим, что второе место заняла Чехия (шесть очков). За третью строчку поборются финны со шведами. На данный момент в активе шведов одно очко, а их ближайших соперников ноль баллов.