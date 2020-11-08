Родион Амиров: Стараюсь играть в хоккей, а не бояться ошибок

Сборная России стала первой на первом этапе хоккейного Евротура, финском Кубке Карьяла, который прошел в Хельсинки. Кто-то скажет, не Бог весть какое событие. Но это если не считать, что россияне приехали на турнир молодежным составом. Средний возраст нашей команды был значительно меньше, чем у соперников, однако это не помешало хоккеистам тренера Игоря Ларионова разгромить финнов - 6:2, перебороть по буллитам шведов - 2:1 и одолеть чехов - 3:0. Одной из главных звезд у россиян стал 19-летний форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров, который забивал во всех трех матчах Евротура. К слову, в таком юном возрасте еще никому до Амирова не удавалось отличиться в трех первых играх подряд за национальную команду.

О дебюте в сборной Родион рассказал в эксклюзивном интервью "РГ".

Еще не так давно Брагин не взял тебя на МЧМ, а сейчас ты получил вызов в сборную. Ожидал, что все получится так стремительно?

Родион Амиров: Моя задача была - работать. Не думать о том, куда меня взяли, куда нет… Тот невызов стал дополнительным стимулом: больше стараться, доказывать, что я достоин играть в сборной.

Как узнал, что на Кубок Карьяла поедет молодежный состав?

Родион Амиров: В клубе сообщили, что именно молодой состав поедет на Кубок Карьялы, а от Уфы вызваны четыре человека.

О чем подумал в этот момент?

Родион Амиров: Очень обрадовался, что наша молодая команда, которая зимой поедет на молодежный чемпионат мира, сейчас получит шанс сыграть с мужиками. Это большая ответственность: нужно доказывать, что не зря именно мы едем на Евротур. Опять же, это была хорошая возможность проявить себя в преддверии чемпионата мира.

Сильно волновался?

Родион Амиров: Я бы не сказал, что были какие-то волнения, переживания. Больше думали про ответственность. За себя скажу, что почти не переживал, может, немножко волновался перед первой игрой, но после стартового вбрасывания все волнение ушло.

Владислав Третьяк сказал, что именно он рекомендовал взять тебя в сборную.

Родион Амиров: Большое ему спасибо. Действительно, перед самым первым вызовом в юниорскую сборную (до 16 лет - прим. "РГ") именно он дал рекомендацию. Кубок Третьяка, на который мы приехали от "Салавата" и проявили себя, как команда, стал для меня хорошей ступенью. Общались там с Владиславом Александровичем…

Что он тебе говорил?

Родион Амиров: Посыл был такой, что нужно работать, работать и работать.

На Западе неоднозначно отреагировали на то, что от нас будет играть фактически молодежка. Звучали чуть ли не призывы "выгнать" Россию из Кубка Карьялы. Это дополнительно вас как-то мотивировало?

Родион Амиров: Просто понимали, что нужно выйти с еще большей самоотдачей, показать, все, что умеем.

Как тебе показалось, а Ларионов волновался? Все-таки тоже важный момент для него.

Родион Амиров: Я бы не сказал, что волновался. По-моему, нет. Он все-таки великий человек, столько матчей отыграл и за сборную, и в НХЛ. У кого-кого, а у Игоря Николаевича волнения не было.

В Хельсинки вы живете в пузыре (интервью состоялось перед матчем со шведами - прим. "РГ"). Что это вообще такое изнутри?

Родион Амиров: Сидим в отеле, за территорию не выходим. Можно ходить по своему этажу, плюс спускаться на первый этаж поесть. Вот и вся история.

В НХЛ, насколько помню, даже в номера друг к другу заходить запрещалось…

Родион Амиров: У нас до такого не дошло.

Не скучно вам?

Родион Амиров: Быть может и хотелось бы выйти погулять, но что есть, то есть. Стараемся сами себя развлечь. Поиграть во что-то, почитать. Сериал посмотреть, отвлечься.

На молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, наверняка, еще похлеще режим будет. Вытерпите?

Родион Амиров: Да без проблем. Попасть на чемпионат мира - мечта любого парня. Ради этого готовы жить в любых условиях.

Комментируя атмосферу в сборной, Ларионов рассказал, как вы с партнером по национальной команде и "Салавату" Шакиром Мухамадуллиным пытались во время летнего сбора в Сочи "эмигрировать" в Турцию. Теперь, наверное, уже можно поведать детали истории?

Родион Амиров: Да просто взяли с Шакиром сапы - специальные доски, на которые встаешь и плывешь, помогая веслом. Решили с ним отплыть чуть подальше, где яхты стояли. И вдруг начался шторм. Волны, ветер - нас начало относить. Ребята заметили, что нас долго нет, забили тревогу. В итоге за нами приехала береговая охрана.

Успели испугаться?

Родион Амиров: Ну, такое, двоякое чувство было. Неприятно, когда тебя уносит в море. Вроде гребешь, а все равно. Силы уже кончаются. Потом мы уже просто легли на доски. Надеялись, что за нами приедут.

Что сказал Ларионов по этому поводу? Это он сейчас улыбается, а тогда, наверное, ему было не до улыбок…

Родион Амиров: Мы и сами думали, что Игорь Николаевич будет сильно ругаться. А он сказал купить мороженое всем пацанам.

Летом Ларионов провел с тобой беседу. Мол, индивидуальная игра хороша, когда правильно ей пользуешься….

Родион Амиров: Да. Мы с Игорем Николаевичем действительно говорили. Он мне подсказывал, как улучшить игру. Очень благодарен ему за беседу.

Что он вам такого говорит, что вы потом летаете по площадке?

Родион Амиров: Он умеет находить слова. Какие именно? Пусть это останется внутренней кухней.

Не так давно тебя под 15-м номером выбрал на драфте НХЛ "Торонто". Еще никогда "Лифс" не выбирали так высоко россиянина. Под каким номером думал отобраться?

Родион Амиров: По поводу номера не думал. Но были разговоры. С генменеджером "Торонто" Кайлом Дубасом были на связи. Разговаривали за день до драфта. То есть, плюс-минус понимал, что они меня возьмут. Очень рад, что именно такая большая организация меня задрафтовала.

С Ильей Михеевым, который играет за "Торонто", знаком?

Родион Амиров: Лично нет. Но после драфта Илья написал мне, поздравил. И не только он. Поздравления прислали все звезды "Торонто": Остон Мэтьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер. Было очень приятно.

Как у тебя с английским языком?

Родион Амиров: Учу. В клубе стараюсь слушать, что говорят легионеры, сам с ними вступаю в разговор. С Филиппом Ларсеном рядом сидим. В общем, не запускаю, ведь это прежде всего нужно мне самому.

У тебя контракт заканчивается в следующем году. Поедешь покорять НХЛ?

Родион Амиров: Сейчас у меня действующий контракт. Все мысли - об этом сезоне.

В межсезонье ты удивил голом в стиле лакросс (прием, когда шайба заносится в сетку на крюке клюшки из-за ворот - прим. "РГ"). Как вообще во время матча приходит в голову идея попробовать что-то такое?

Родион Амиров: Для начала много работаешь над этим на тренировке. А непосредственно в игре это срабатывает автоматом. Если видишь пространство, думаешь, почему нет - и руки сами делают, что надо.

Когда ты идешь на рискованные трюки в "Салавате Юлаеве", не боишься потерять место в составе? Все-таки ты еще молодой игрок…

Родион Амиров: Если всего бояться, то в свою силу не сыграешь. Стараюсь быть раскрепощенным, играть в хоккей, а не бояться ошибиться.