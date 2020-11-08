Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила очередное - шестое по счету - уголовное дело против известного украинского журналиста и политика Анатолия Шария. На этот раз его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, и наказание по этой статье - до 15 лет заключения. В одном из своих блогов Шарий, уехавший в Евросоюз до государственного переворота, продемонстрировал карту Украины без Крыма и народных республик Донбасса.

Примечательно, что дело было возбуждено по запросу печально известного Алексея Гончаренко - участника массового убийства одесситов 2 мая 2014 года, ныне депутата партии Порошенко "Европейская солидарность". Хотя формально эта политическая сила находится в оппозиции к президенту Зеленскому, подконтрольная главе государства спецслужба уже на следующий день положительно отреагировала на депутатский запрос. Что неудивительно: кроме общей идеологии Порошенко и Зеленского сегодня объединяет и неприязнь к Шарию. Порошенко небеспочвенно винит журналиста в своем проигрыше на президентских выборах, Зеленский - в безвозвратном падении рейтинга. С учетом же того, что на прошедших местных выборах партия Шария прошла в ряд городских и областных советов, в том числе в Запорожье и Одессе, потеснив тем самым на юге и востоке страны "Слугу народа", становится понятна и неразборчивость действующей власти в борьбе со своим главным, едким и злым критиком.

В своем блоге Шарий продемонстрировал карту Украины без Крыма и народных республик Донбасса

Абсурд ситуации заключается в том, что карты Украины без Крыма и Донбасса, все чаще используют мировые СМИ, а МИД Украины, ранее всякий раз устраивавший из-за этого дипломатические истерики, все реже на такие случаи реагирует. Собственно, перечислению того, как на "территориальную целостность" с помощью инфографики посягают CNN, ВВС и другие ведущие мировые СМИ, а разнообразные украинские патриоты делают то же самое, призывая отказаться от "раковой опухоли" - Донбасса, и посвятил свой блог Шарий. Также, политик имеющий связи в европейском истеблишменте, и успешный опыт судебных тяжб на Украине и за ее пределами, пообещал и далее бороться с офисом украинского президента и самим "временным недоразумением", как он теперь называет Зеленского.