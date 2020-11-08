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08.11.2020 21:38
Рубрика: Экономика

Жилец примет на свой счет

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Добиться перерасчета за некачественно оказанные коммунальные услуги - например, если из крана идет ржавая вода, батареи холодные или скачет напряжение электросети - стало проще. С 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители вправе были требовать перерасчет и раньше, ссылаясь на правила предоставления коммунальных услуг. Но Жилищным кодексом был предусмотрен перерасчет только за предоставление коммунальных услуг с перерывами. Кроме того, на практике нередко возникали вопросы - кто именно должен делать перерасчет за холодные батареи, скачки напряжения или ржавую воду из-под крана: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Теперь же обязанность сделать перерасчет при некачественном оказании коммунальных услуг (какие именно считаются некачественными - приведено в правилах предоставления коммунальных услуг) прописана и в Жилищном кодексе. Определено, что "по умолчанию" перерасчет должна сделать управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив. Но если, к примеру, жители напрямую заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, перерасчеты за "свои" услуги становятся ее обязанностью. Кроме того, оговаривается, что уже после перерасчета ресурсоснабжающая организация может потребовать компенсации расходов от управляющей организации, если та ненадлежащим образом содержит и ремонтирует общее имущество. "Зачастую подача тепла в дома осложняется тем, что УК не провели опрессовку и промывку системы отопления, - поясняет эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - Если поставщик тепла вынужден будет сделать жителям перерасчет за это, расходы ему будет компенсировать управляющая компания".

Делать перерасчет за чуть теплые батареи или воду должна управляющая компания

Одновременно исчезла норма о том, что виновник некачественного оказания услуг должен заплатить штраф жителю. Штрафы использовались редко и не становились стимулирующей мерой для ресурсников, говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева: "Чаще всего нарушения качества были связаны с отсутствием у организаций средств, необходимых для ремонта и модернизации. И в этом случае штрафы еще больше ухудшали финансовое положение предприятий". Кроме того, административные расходы, связанные с уплатой подоходного налога с суммы штрафа, могли многократно его превышать.

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