Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов рассказал, к чему приведет возможное избрание на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Напомним, что подсчет голосов пока продолжается.

С приходом Байдена можно ожидать "усиления антироссийской риторики, с акцентом на персональные санкции", отметил Климов в комментарии РИА Новости. Сенатор напомнил, что именно демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России. И теперь они будут более активно - в отличие от команды Дональда Трампа - продвигать "истинные демократические ценности США", считает парламентарий.

Кроме того, по прогнозу Климова, при Байдене большую роль будут играть "серые кардиналы" - то есть "люди, которые находятся в тени, но делают то, что нужно правящему классу Америки".

"Было бы очень наивно полагать, что Байден действительно станет лидером нации", - отметил сенатор. И тот факт, что "закулисье" все больше определяет политику Вашингтона, он назвал опасным - в виду того, что США являются ядерной державой.

Климов также обратил внимание, что при еще незаконченном подсчете голосов с победой на выборах Байдена уже поздравили те страны, "кто был недоволен политикой Дональда Трампа".