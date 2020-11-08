Московский "Спартак" не может победить во втором матче подряд. Во встрече 14-го тура чемпионата России "красно-белые" сыграли вничью на выезде с "Уралом" - 2:2.

В матче с "Уралом" спартаковцы упустили победу, а вместе с ней и потенциальное лидерство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Впервые в сезоне команда Доменико Тедеско потеряла очки в двух турах подряд. Плотность в верхней части турнирной таблице такова, что эти осечки могут дорого обойтись спартаковцам. Они уже растеряли лидерство, а при определенных раскладах могут и вовсе опуститься на третью строчку.

- Эмоций никаких. Ничья в сегодняшнем матче, я считаю, равносильна поражению, - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" автор дубля в составе "красно-белых" Александр Соболев.

К слову, примечательно, что "Спартак" начал терять очки с того момента, как в прессе заговорили о переговорах руководства клуба с Тедеско относительно продления контракта. Повлияли ли эти слухи на главного тренера московской команды или нет - вопрос. Сам он предпочитает уходить от этой темы и размышлять только о насущных делах.

- Игрой против "Урала" я, в принципе, доволен. Первый тайм был чуть похуже, не было контроля мяча, к которому мы привыкли. После перерыва ребята контролировали ситуацию, но футбол странная штука. Здесь, на этом стадионе, каждый раз война, каждый поединок. Я посмотрел много матчей уральцев и хочу сказать, что с другими командами они не настолько агрессивно играют. На "Спартак" же все настраиваются, - подчеркнул Тедеско.

В драматичной схватке прошел матч "Сочи" с "Уфой". Хозяева, которые к концу первого круга все еще идут наверху таблицы, были очень близки к победе. Они вели 1:0 до 87-й минуты, пока арбитр Николай Волошин, обратившись к VAR, не назначил пенальти в их ворота. Комнен Андрич не промахнулся и принес "Уфе" ничью (1:1). К слову, это первые очки, которые уфимцы набрали с приходом на пост главного тренера Рашида Рахимова.

Спартаковцы дважды вели в счете по ходу матча с "Уралом", но не выиграли

После встречи представители "Сочи" заявили, что собираются написать жалобу на судейство. А главный тренер южан Владимир Федотов подчеркнул: винить в упущенной победе сочинцы могут только себя самих.

- Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти... Я смотрел вместе с судьей VAR: соперник наступает на ногу нашему защитнику, подгибает их и падает - это пенальти. Если мы и по телевизору разобраться не можем... Но это отдельная тема. Винить надо только себя, - считает Федотов.

Накануне состоялись четыре матча 14-го тура: "Химки" - "Рубин", ЦСКА - "Ростов", "Динамо" - "Локомотив" и "Зенит" - "Краснодар".

Тем временем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет национальной команде в ближайших матчах. Ранее в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

По словам Станислава Саламовича, сложившаяся ситуация "не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения".

- Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по данному поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает: сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи, - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.