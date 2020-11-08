Новости

Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его 18:11
Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" 17:43
Президент Мексики не стал поздравлять Байдена 17:29
Мясников: Антибиотики могут спровоцировать необратимую глухоту 17:14
Выпуск вакцины "Спутник V" запустят на четвертом фармпредприятии 17:07
Полиция Бангкока применила водометы против манифестантов 16:55
Прокуратура взяла на особый контроль двойное убийство в Подмосковье 16:39
Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда 16:11
Эксперт оценил последние секунды полета Александра Колтового 15:56
Что будет дальше с курсом биткоина 15:55
Новак: Срок подключения населения к газовой сети сократится до 135 дней 15:40
В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей 14:52
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 14:35
СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье 14:17
Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Роботы спешат в офис

Текст: Наталья Коротченко, Руслан Мельников
Офисный робот будет выполнять всю рутинную работу: регистрировать документы, составлять отчеты и даже отвечать клиентам по электронной почте
Фото: Сергей Куксин/ РГ
В московских кофейнях посетителей начали обслуживать роботы-официанты

Идет прием заявок на гранты от ИТ-компаний и предприятий, которые внедряют цифровые технологии. Конкурсы на некоторые из них продолжатся до 30 ноября и даже до конца года.

Грантовая поддержка осуществляется Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" курирует конкурс проектов, среди которых такие направления, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, дистанционные сервисы для преодоления последствий пандемии. Сумма гранта - до 80 миллионов рублей. Конкурс завершается сегодня. Но в 2021 году его планируют продолжить.

Другой конкурс фонда с такой же суммой гранта идет полным ходом и закончится только 30 ноября. Получить деньги можно на внедрение продуктов, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий", в том числе направленных на развитие дистанционных сервисов.

Российский фонд развития информационных технологий принимает заявки по двум направлениям. Одно из них - поддержка разработчиков отечественного ПО. Победители могут получить до 300 миллионов. Отбор продолжится до конца года.

Грантовую поддержку от Минцифры уже получили десятки компаний. А другие только собираются побороться за победу в конкурсах (все о грантах - на сайте ит-гранты.рф). Корреспонденты "РГ" встретились с разработчиками.

"Мы сейчас изучаем конкурсную документацию, - сообщил гендиректор астраханской ООО "НТК "Морроботсистем" (резидент "Сколково") Алексей Титов. - Наш проект - это создание морской многоцелевой безэкипажной платформы для промышленного и экологического мониторинга, поиска биоресурсов, геофизических исследований. Морской робот может работать в океане без присутствия человека на борту".

В августе компания выиграла конкурс, получив грант в размере 3 миллионов рублей на создание программно-аппаратного комплекса беспилотной платформы. Совместно со Сколковским институтом науки и технологий астраханцы также работают над системой беспроводной связи с помощью морских беспилотных роботов, чтобы обеспечить мореплавателей Wi-Fi в открытом океане.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Робот-курьер начал доставлять заказы в центре столицы

А в декабре прошлого года победителем конкурса федерального проекта "Цифровые технологии" стала астраханская компания "Шерпа Роботикс" (резидент "Сколково") с проектом создания программного робота для автоматизации бизнес-процессов Sherpa RPA. Робот будет выполнять всю рутинную работу в офисе: регистрировать документы, формировать платежки, обрабатывать заказы, составлять отчеты и отвечать на запросы клиентов по электронной почте.

В пресс-службе министерства цифрового развития Калмыкии корреспонденту "РГ" сообщили, что заявок на участие в конкурсах пока никто не подавал. Однако некоторые калмыцкие предприниматели, связанные с IT-сферой, узнав о конкурсе от "РГ", уже начали подготовку заявок.

Элистинский предприниматель и бизнес-тренер Алдар Сарлов сообщил, что выставит на конкурс проект создания в Элисте коворкингов для стартапов в сфере IT. "Я развиваю один такой коворкинг, - рассказал Алдар, - но из-за большого спроса на его услуги там уже не осталось свободных площадей".

Как показывает практика уже действующего коворкинга, в Калмыкии много продвинутых и талантливых айтишников, которые могут объединяться в сильные команды на базе свободного и удобного для удаленной работы пространства коворкинга. "И я думаю, что в наступившее цифровое время Элиста вполне может стать таким же серьезным IT-центром, как, например, Сколково или даже Силиконовая долина", - мечтает бизнес-тренер.

Экономика Отрасли Промышленность Digital Технологии Правительство Минцифры

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения