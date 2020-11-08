Офисный робот будет выполнять всю рутинную работу: регистрировать документы, составлять отчеты и даже отвечать клиентам по электронной почте

Идет прием заявок на гранты от ИТ-компаний и предприятий, которые внедряют цифровые технологии. Конкурсы на некоторые из них продолжатся до 30 ноября и даже до конца года.

Грантовая поддержка осуществляется Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" курирует конкурс проектов, среди которых такие направления, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, дистанционные сервисы для преодоления последствий пандемии. Сумма гранта - до 80 миллионов рублей. Конкурс завершается сегодня. Но в 2021 году его планируют продолжить.

Другой конкурс фонда с такой же суммой гранта идет полным ходом и закончится только 30 ноября. Получить деньги можно на внедрение продуктов, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий", в том числе направленных на развитие дистанционных сервисов.

Российский фонд развития информационных технологий принимает заявки по двум направлениям. Одно из них - поддержка разработчиков отечественного ПО. Победители могут получить до 300 миллионов. Отбор продолжится до конца года.

Грантовую поддержку от Минцифры уже получили десятки компаний. А другие только собираются побороться за победу в конкурсах (все о грантах - на сайте ит-гранты.рф). Корреспонденты "РГ" встретились с разработчиками.

"Мы сейчас изучаем конкурсную документацию, - сообщил гендиректор астраханской ООО "НТК "Морроботсистем" (резидент "Сколково") Алексей Титов. - Наш проект - это создание морской многоцелевой безэкипажной платформы для промышленного и экологического мониторинга, поиска биоресурсов, геофизических исследований. Морской робот может работать в океане без присутствия человека на борту".

В августе компания выиграла конкурс, получив грант в размере 3 миллионов рублей на создание программно-аппаратного комплекса беспилотной платформы. Совместно со Сколковским институтом науки и технологий астраханцы также работают над системой беспроводной связи с помощью морских беспилотных роботов, чтобы обеспечить мореплавателей Wi-Fi в открытом океане.

А в декабре прошлого года победителем конкурса федерального проекта "Цифровые технологии" стала астраханская компания "Шерпа Роботикс" (резидент "Сколково") с проектом создания программного робота для автоматизации бизнес-процессов Sherpa RPA. Робот будет выполнять всю рутинную работу в офисе: регистрировать документы, формировать платежки, обрабатывать заказы, составлять отчеты и отвечать на запросы клиентов по электронной почте.

В пресс-службе министерства цифрового развития Калмыкии корреспонденту "РГ" сообщили, что заявок на участие в конкурсах пока никто не подавал. Однако некоторые калмыцкие предприниматели, связанные с IT-сферой, узнав о конкурсе от "РГ", уже начали подготовку заявок.

Элистинский предприниматель и бизнес-тренер Алдар Сарлов сообщил, что выставит на конкурс проект создания в Элисте коворкингов для стартапов в сфере IT. "Я развиваю один такой коворкинг, - рассказал Алдар, - но из-за большого спроса на его услуги там уже не осталось свободных площадей".

Как показывает практика уже действующего коворкинга, в Калмыкии много продвинутых и талантливых айтишников, которые могут объединяться в сильные команды на базе свободного и удобного для удаленной работы пространства коворкинга. "И я думаю, что в наступившее цифровое время Элиста вполне может стать таким же серьезным IT-центром, как, например, Сколково или даже Силиконовая долина", - мечтает бизнес-тренер.