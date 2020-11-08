Новости

Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год 11:05
В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19 11:02
Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена 10:25
Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC 09:43
Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
В Роспотребнадзоре рассказали о действиях при столкновении с больным ОРВИ 06:45
Fox News: Трамп назвал условие признания поражения на выборах 06:08
Байден выступил с обращением к нации 05:29
Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве 04:47
Верховный лидер Ирана назвал "спектаклем" ситуацию вокруг выборов в США 04:24
Штаб Трампа подал иск в суд из-за отклоненных голосов в Аризоне 03:36
Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах в США 03:17
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин 02:43
Месси забил первый гол с игры в нынешнем сезоне 02:33
Трамп заявил о своей победе на выборах по "законным голосам" 02:08
В Госдуме заявили о готовности работать с любым президентом США 01:27
В Подмосковье Cadillac насмерть сбил молодую пару 00:42
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 00:38
Загитова выступила с показательным номером, подготовленным к ЧМ-2020 00:35
Жена ведущего НТВ не погибла в авиакатастрофе 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 09:43
Рубрика: Спорт

Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC

Текст: Максим Домчев

Бразильский боец Гловер Тейшейра победил своего соотечественника Тиаго Сантоса в главном поединке турнира UFC, который прошел в Лас-Вегасе.

Фото: REUTERS/ Jasen Vinlove
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе

Изначально бойцы должны были встретиться в сентябре, но тогда Тейшейра заразился коронавирусом. Бой перенесли на октябрь, но и он не состоялся из-за того, что COVID-19 был выявлен уже у Сантоса.

На этот раз бойцам ничто не помешало. Сантос начал бой активно и едва не нокаутировал соперника уже на первой минуте. Но Тейшейра выстоял, а затем смог перевести соперника в партер. Второй раунд прошел в преимуществом Тейшеры, который едва не задушил своего соперника, но его спас гонг.

Сантос в третьем раунде снова пошел вперед и в одном из эпизодов жестко ударил соперника. Тот сумел выстоять, но вскоре Тейшейра довел начатое во втором раунде до конца. Спустя минуту и 49 секунд Сантос сдался после удушающего приема соперника.

Для Тейшейры эта победа стала 32-й в карьере при семи поражениях. Сантос проиграл 8-й бой из 30.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Байден выступил с обращением к нации
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство