Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC

Бразильский боец Гловер Тейшейра победил своего соотечественника Тиаго Сантоса в главном поединке турнира UFC, который прошел в Лас-Вегасе.

Изначально бойцы должны были встретиться в сентябре, но тогда Тейшейра заразился коронавирусом. Бой перенесли на октябрь, но и он не состоялся из-за того, что COVID-19 был выявлен уже у Сантоса.

На этот раз бойцам ничто не помешало. Сантос начал бой активно и едва не нокаутировал соперника уже на первой минуте. Но Тейшейра выстоял, а затем смог перевести соперника в партер. Второй раунд прошел в преимуществом Тейшеры, который едва не задушил своего соперника, но его спас гонг.

Сантос в третьем раунде снова пошел вперед и в одном из эпизодов жестко ударил соперника. Тот сумел выстоять, но вскоре Тейшейра довел начатое во втором раунде до конца. Спустя минуту и 49 секунд Сантос сдался после удушающего приема соперника.

Для Тейшейры эта победа стала 32-й в карьере при семи поражениях. Сантос проиграл 8-й бой из 30.