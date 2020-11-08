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08.11.2020 22:38
Рубрика: Спорт

Против него не устоишь

Тищенко в шестой раз победил нокаутом
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко, с 2018 года выступающий на профессиональном ринге, одержал восьмую победу (шесть из них нокаутом) среди профи и завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

В 10-раундовом бою, прошедшем в Екатеринбурге, Тищенко уже во втором раунде отправил на настил британца Джона Маккаллума. Несмотря на то, что Маккаллум утверждал, что успел подняться за положенные 10 секунд, и возмущался решением рефери остановить поединок, победу техническим нокаутом присудили россиянину.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Отметим также, что Тищенко должен был биться с соотечественником Рашидом Кодзоевым. Но тот отказался за пять дней до боя.

- По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвертого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось, - цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России. - WBO European у меня, двигаемся дальше. Думаю, что рядом хорошие и большие поединки.

Спорт Бокс

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