Тищенко в шестой раз победил нокаутом

Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко, с 2018 года выступающий на профессиональном ринге, одержал восьмую победу (шесть из них нокаутом) среди профи и завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

В 10-раундовом бою, прошедшем в Екатеринбурге, Тищенко уже во втором раунде отправил на настил британца Джона Маккаллума. Несмотря на то, что Маккаллум утверждал, что успел подняться за положенные 10 секунд, и возмущался решением рефери остановить поединок, победу техническим нокаутом присудили россиянину.

Отметим также, что Тищенко должен был биться с соотечественником Рашидом Кодзоевым. Но тот отказался за пять дней до боя.

- По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвертого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось, - цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России. - WBO European у меня, двигаемся дальше. Думаю, что рядом хорошие и большие поединки.