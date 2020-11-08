Пандемия затормозила переход на электронные паспорта, прототип которых был представлен еще в прошлом году. Дискуссии о том, что придет на замену привычным книжкам, так и не завершены.

В интервью "Российской газете" генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о том, какими могут быть электронные паспорта, а также о будущем наличных денег и новых перспективных технологиях, которые развивает главный "печатный станок" страны.

Планируется, что именно Гознак будет изготавливать электронные паспорта. Как все-таки может выглядеть такой документ?

Аркадий Трачук: Мое мнение - это должна быть ID-карточка с чипом, на котором находятся основные данные по человеку, включая биометрические данные, и электронная подпись. Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов. При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность в том, что вы держите в руках подлинный документ.

У него может быть "клон" в виде мобильного приложения, который позволит человеку выполнять широкий спектр действий, за исключением случаев, где требуется более высокий уровень идентификации. Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной.

Но все это - лишь моя точка зрения, модель электронного паспорта еще обсуждается.

Электронный паспорт будет похож на банковскую карту?

Аркадий Трачук: По размеру он будет такой же, но на карте микросхема контактная, а в том варианте, который обсуждался, полностью бесконтактная. Точно так же, как на пластиковой странице паспорта. Когда контактной площадки нет, ее вроде бы и не видно, если не приглядываться.

У электронного паспорта может быть "клон" в виде мобильного приложения, который позволит человеку выполнять множество действий

Гознак уже готов начать производство электронных паспортов?

Аркадий Трачук: Никаких технических препятствий нет ни с нашей стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом. Все вопросы либо уже сняты, либо могут быть быстро решены.

Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это все - предмет текущих обсуждений.

Технологии, начинка - российские?

Аркадий Трачук: Да, все ключевые элементы, которые позволяют реализовать этот документ, безусловно, российские. Если мы возьмем тот же "новый" загранпаспорт с микросхемой, там тоже используется российская микроэлектроника. И так во всех наших продуктах последние года три.

Насколько электронный паспорт дешевле или дороже обычного бумажного?

Аркадий Трачук: Он объективно будет дороже за счет наличия микросхемы. Вопрос не в том, насколько будет дороже или дешевле его производство, а в том, сколько человек будут за него платить. А это рано обсуждать, потому что нет еще решения, какой это будет документ - исключительно карточка или карточка плюс мобильное приложение, как они будут работать. Удастся ли при этом, например, отказаться от каких-то документов параллельно или сделать их более простыми. Говорить о том, какая будет госпошлина за этот документ, точно преждевременно.

Не боитесь, что бизнес по производству наличных начнет быстро-быстро сокращаться? У вас есть понимание, сколько еще отмерено наличным деньгам?

Аркадий Трачук: Очевидно, что приходит поколение, для которого цифровой мир и безналичные платежи привычны и обыденны с детства. Риски превалирования безналичных расчетов над наличными в повседневной жизни есть, это чистая правда, и мы это учитываем. Но с какой скоростью люди поменяют привычки, сложно сказать, мы не можем оценить до конца всех факторов.

Объем наличных денег в обращении в этом году вырос более чем на 2 трлн рублей - больше чем на 20%. У людей в условиях рисков возникает желание сформировать запас наличных

Вот, казалось бы, в условиях пандемии и разговоров о грязных в прямом смысле деньгах ситуация должна была поменяться не в пользу наличных. Но, посмотрите статистику, объем денег в обращении в этом году вырос более чем на 2 трлн руб., то есть больше чем на 20%. Понятно, что у людей в условиях рисков всегда возникает желание сформировать запас доступных денег, как и снижение ставок в банках. Ровно такая же история и во многих других странах. Где-то количество наличных денег в обращении в этот период выросло в пределах нескольких процентов, а где-то даже больше, чем у нас.

Недавно Банк России допустил введение цифрового рубля как новой формы денег, которые можно будет использовать как при дистанционных платежах, так и расплачиваться ими без доступа к интернету. Его появление несет угрозу наличным?

Аркадий Трачук: Если получится в цифровых деньгах реализовать дополнительную функциональность наличных, которая не связана исключительно с платежной функцией, тогда можно будет, наверное, говорить, что у наличных появился полноценный заменитель. Но Центральный банк рассматривает цифровой рубль лишь как одну из форм, не подвергая сомнению возможность и целесообразность обращения как наличных денег, так и традиционных безналичных расчетов.

Банки, инкассаторы, ретейл всячески пытаются снизить расходы на оборот наличных. А перед Гознаком такая задача вообще стоит? Ведь все изготовление банкнот и монет оплачивает Банк России, а не потребители, не банки.

Аркадий Трачук: Вы думаете, Центральный банк денег не считает? Уверяю вас, что это не так. Там очень хорошо знают технологию производства. И появление любой новой технологической операции или защитного признака всегда для нас отдельная тема для обсуждения с Банком России - не приведет ли это к дополнительным издержкам самого Центрального банка или коммерческих банков. Это всегда является предметом очень жесткой, непростой дискуссии.

Задача управления издержками решается в двух направлениях. Первое - оптимизация бизнес-процессов, закупок, унификация, в общем, хорошо известная на любом промышленном предприятии история.

Вторая часть связана непосредственно с особенностями наличных и их обращения. Например, прослеживание банкнот по серийным номерам - это предмет инноваций в нашей работе. Все серийные номера на банкнотах учитываются при их изготовлении и передаются в Центральный банк. Он знает, что в такой-то пачке банкноты таких-то номеров и эта пачка поехала в определенный расчетно-кассовый центр. Через какое-то время они возвращаются из обращения, и ЦБ, отслеживая это движение, понимает, как организовать подкрепление наличностью, как оптимизировать непростую логистику. А затраты на нее сопоставимы с затратами на производство. Естественно, это позволяет снижать издержки.

То же самое - машиночитаемые признаки ветхости, которые позволяют эффективно обрабатывать банкноты в расчетно-кассовых центрах, уменьшая число вовлеченных в это людей. Роботизированные системы на всех этапах производства и обращения позволяют уменьшить число задействованных людей, снизить риски ошибок при пересчете. Все это снижает издержки всех участников, включая нас, ЦБ, коммерческие банки и торговые организации.

С точки зрения затрат для конечного потребителя расчет наличными стоит ноль. Они переложены либо на коммерческие организации, либо на Центральный банк. Но если брать совокупные общественные затраты, то благодаря усилиям ЦБ они сопоставимы с расходами на платежи дебетовыми картами и ниже, чем на платежи кредитными картами.

У вас были эксперименты с выпуском банкнот на полимерной основе, вы начали лакировать сторублевки. Над какими новшествами вы сейчас работаете?

Аркадий Трачук: Из тех новшеств, которые уже вошли в жизнь и неплохо себя показали, это действительно лакирование банкнот мелких номиналов. И новый способ пропитки бумаги для банкнот номиналом 200 рублей. И то, и другое существенно продлило срок службы банкнот. Теперь мы готовимся лакировать все банкноты номиналом 100 рублей и технически готовы охватить лакировкой весь ряд низких и средних номиналов, до 500 рублей включительно. Но тут все зависит от позиции Банка России, как в части определения номиналов для лакирования, так и сроков, и затрат.

Банкнота с лакировкой - это сильно дороже?

Аркадий Трачук: Здесь нет категории "сильно дороже". В пересчете на одну банкноту это даже звучать будет неинтересно. Но когда эти банкноты производятся сотнями миллионов и миллиардами, это достаточно существенно.

С точки зрения распространения инфекций банкнота с лакировкой безопаснее?

Аркадий Трачук: Лакированные банкноты в полной мере сохраняют свойства тех антисептических добавок, которые мы применяем при изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот.

В этой связи мы не видим каких-то ярко выраженных эффектов лакирования в ту или другую сторону.

Когда модернизируют защитные признаки и дизайн большинства банкнот по образцу 200 и 2000 рублей?

Аркадий Трачук: Когда эти банкноты вышли (в 2017 году), говорилось о том, что постепенно они станут, скажем так, флагманскими для остальных. Эта задача никуда не делась. Другое дело, в налично-денежном обращении скорость - понятие относительное. С момента замысла до момента выхода в обращение обычно проходит где-то полтора года. Наработка опыта и отработка технологий ведется непрерывно. Когда Банк России примет решение о модернизации той или иной банкноты, мы будем к этому готовы.

Предполагается, что по образцу 200 и 2000 рублей будут модернизированы остальные банкноты. Фото: Александр Корольков/РГ

Инновации

Гознак заинтересовался биометрией

У Гознака есть свой НИИ, постоянно ведется разработка новых защитных технологий. Почему вдобавок к этому вы запустили акселерационную программу?

Аркадий Трачук: Мы давно привлекаем к нашим исследованиям другие НИИ, университеты, но у нас не было такого механизма, который позволял бы эффективно работать с предпринимательским сообществом. В этой сфере крутятся свои идеи, и весьма интересные.

В рамках акселератора мы объявили несколько актуальных направлений, которые находятся на стыке наших традиционных продуктов и новых технологий. Прежде всего это идентификация и биометрия, обработка больших данных и машинное обучение, прослеживаемость и маркировка товаров, промышленные роботы, печатная электроника и новые методы обработки промышленных видов бумаг.

По этим темам мы получили 179 заявок, из которых для участия в программе было поэтапно отобрано 10 команд. В результате работы с этими стартапами были выбраны четыре команды-финалиста, в чьих технологиях и продуктах мы так или иначе видим потенциал для себя и для рынка. Но даже те участники, с которыми совместная работа по тем или иным причинам приостановлена, выражали удовлетворение своим участием. Благодаря акселератору стартапы стали точнее понимать, как адаптировать свой продукт или технологию под запросы промышленности и конечного потребителя. В свою очередь Гознак получил конкретные результаты с точки зрения новых идей и продуктов. Мы считаем этот опыт для себя успешным. Поэтому весной планируем запустить второй акселератор.

Какое взаимодействие по итогу акселератора вы предлагаете стартапам?

Аркадий Трачук: Есть несколько вариантов, начиная с проведения совместных исследований и совместного создания интеллектуальной собственности и заканчивая заключением отношений "поставщик - подрядчик" и даже вхождением Гознака в капитал компании, если будет видна очевидная синергия.

По результатам этого акселератора с каждым из четырех стартапов-финалистов мы продолжаем работу. Так, с компанией TEN Flecs заключаем соглашение о совместных исследованиях. С командой E-Style готовимся проводить совместные испытания с целью определить возможности применения их материалов в нашем производстве. Решения в области печатной электроники, предлагаемые двумя этими стартапами, имеют потенциал применения при изготовлении этикеточной продукции и ID-документов с длительным сроком службы.

Совместно со стартапом PigData и двумя крупными клиентами центра обработки данных (ЦОД) Гознака сейчас запускаются сразу два пилотных проекта в сфере обработки больших данных.

В торговом салоне Московского монетного двора установлен экспериментальный аппарат разработки компании Custody Bot, который автоматически скупает золотые инвестиционные монеты. Это фактически робот-ломбард, который в случае успешных тестов потенциально способен запустить вторичный и последующие обороты инвестиционных монет из драгметаллов на нашем рынке. Любой желающий может приехать в наш салон и испытать работу этого аппарата.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Игорь Зубков

По биометрической идентификации уже есть много готовых решений, какие ищете вы?

Аркадий Трачук: К сожалению, часто эти решения заимствованы, причем не очень удачно. Реально оригинальные решения, в качестве работы которых можно быть уверенным, на пальцах одной руки можно пересчитать. Это по-прежнему развивающаяся технология.

Например, у популярной идентификации по лицу есть свои определенные недостатки и есть присущие этому виду биометрии риски подделки. Для того чтобы такие риски нивелировать, нужна комбинация разных видов идентификации, причем необязательно только биометрической.

Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись новые способы идентификации, быстрые и надежные. Которые позволяли бы просто проходить паспортный контроль, спецконтроль в аэропорту, например, и при этом обеспечивали бы удобный контроль в системе выдачи идентификационных документов, в правоохранительной деятельности и так далее. При этом нужно добиться необходимого уровня защиты персональных данных и защиты личности, потому что проблема компрометации биометрических данных все еще существует.

Есть различные подходы к идентификации по биометрии, начиная со стандартных, вроде отпечатков пальцев или лица, и заканчивая поведенческой биометрией, когда фиксируется реакция человека в различных ситуациях. Пространство для творчества очень большое, и если у кого-то есть идеи на этот счет, мы готовы их обсуждать.

Сколько Гознак тратит на инновации?

Аркадий Трачук: Если мы возьмем в целом Гознак, где достаточно большой объем полиграфического производства, то, конечно, цифра небольшая - 2-2,5% всех расходов. Но если брать только продукты, связанные с информационными технологиями, а это те же паспорта, услуги центров обработки данных и т.п., то цифра уже окажется многократно более высокой. В будущем мы планируем сохранять и даже увеличивать текущий уровень затрат на R&D.

Как соотносятся полиграфия и IT-бизнес Гознака?

Аркадий Трачук: Примерно из 50 млрд рублей общей выручки от 6 до 7 млрд приходятся на услуги и продукты, непосредственно связанные с информационными технологиями. И мы стремимся ежегодно расширять их объем. К примеру, в течение ближайших 2-3 месяцев будет запущен в эксплуатацию новый ЦОД в Санкт-Петербурге, который практически удвоит наше предложение на рынке услуг центров обработки данных. В проработке находится целый ряд новых продуктов, связанных с прослеживаемостью, в частности, проект по контролю над оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.