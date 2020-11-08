Закон Республики Тыва от 3 ноября 2020 года № 641-ЗРТ "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Тыва "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Тыва на 2021 год"

Принят Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва 28 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Тыва от 16 сентября 2020 года № 631-3PT "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Тыва на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 18 сентября, № 1700202009180002) изменение, заменив цифры "9003" цифрами "9485".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







