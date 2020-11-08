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08.11.2020 11:53
Рубрика: Общество

"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны

Текст: Юрий Медведев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведущие лаборатории мира ищут способы облегчить лечение пациентов, особенно с ожогами, хроническими ранами, кожными трансплантатами и т.д. У таких больных надо регулярно проверять наличие инфекции, а значит снимать повязки. Ее признаки - покраснение, жар, припухлость. Но когда они появляются, воспаление и инфекция уже сильно развились. Кроме того, манипуляции с повязками - очень неприятная и болезненная процедура для больного. В идеале - надо "ловить" признаки воспаления как можно раньше. Не давать ему шансов на развитие.

Фото: iStock
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Такую повязку разработали австралийские ученые. Чтобы выявить инфекцию, не надо мучить больного, меняя повязки. В основе очевидная идея: для "наводки" на воспаление использовать ее главный признак - рост температуры. Теперь ее измеряют наноалмазы, встроенные в медицинскую повязку. Новая технология позволяет врачам проверять состояние раны, даже не касаясь ее.

Аналогичным путем пошли ученые из Великобритании. Они представили целый "букет" новых материалов, которые смогут самостоятельно отслеживать состояние раны. Более того, эти данные будут отправляться непосредственно лечащему врачу. Для этого в повязку встроены специальные датчики, подключенные к мобильному телефону пациента. Причем под наблюдением будет не только сама рана, но и весь организм пациента. Любые отклонения в активности больного, которые могут насторожить врача, будут фиксироваться. Быстро реагируя на состояние раны, врач на расстоянии сможет корректировать ход лечения и назначать необходимые процедуры.

Свой вариант предложили американские ученые из Университета Небраски. Они создали "умную" повязку для незаживающих ран. Она может доставлять нужные дозировки лекарства в поврежденную часть кожи. Для чего в повязку встроены миниатюрные иглы, которые могут управляться дистанционно. Это позволяет врачам устанавливать время введения лекарства. Такой метод эффективнее обычного местного применения лекарственных препаратов.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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