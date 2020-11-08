В Японии пандемия привела к возвращению людей в деревни

Новости

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 23:15
Москвичей предупредили о гололедице 23:05
За сутки от коронавируса вылечились 66 военнослужащих 21:46
Похороны Михаила Жванецкого пройдут в закрытом режиме 21:19
"Динамо" разгромило "Локомотив" в матче РПЛ 21:05
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек 20:37
Роспотребнадзор назвал основные нарушения антиковидного режима фудкортами и ТЦ 20:19
Луис Арсе присягнул на верность боливийскому народу 20:18
Дзюба не забил пенальти в матче с "Краснодаром" 19:57
Требования к ввозу препарата для анестезии крупных животных могут смягчить 19:43
Минстрой разработал единый порядок предоставления госуслуг при ИЖС 19:32
Косторная выиграла у Трусовой короткую программу на этапе КР в Казани 19:20
Гол Миранчука принес "Аталанте" ничью в матче с "Интером" 19:05
При сходе вагонов под Новосибирском произошел разлив топлива 18:30
Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его 18:11
Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" 17:43
Президент Мексики не стал поздравлять Байдена 17:29
Мясников: Антибиотики могут спровоцировать необратимую глухоту 17:14
Выпуск вакцины "Спутник V" запустят на четвертом фармпредприятии 17:07
Полиция Бангкока применила водометы против манифестантов 16:55
Прокуратура взяла на особый контроль двойное убийство в Подмосковье 16:39
Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда 16:11
Эксперт оценил последние секунды полета Александра Колтового 15:56
Что будет дальше с курсом биткоина 15:55
Новак: Срок подключения населения к газовой сети сократится до 135 дней 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 21:57
Рубрика: В мире

Прощай, Токио

В Японии пандемия привела к возвращению людей в деревни
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Согласно статистике, в Японии уже третий месяц подряд количество покидающих Токио, чтобы поселиться в сельской местности, превышает число тех, кто едет из деревни в столицу. В первую очередь это касается людей в возрасте 20-30 лет, сообщает Reuters. Похоже, что возвращение в деревню - долгосрочный тренд, и Япония тут, скорее всего, только первая ласточка. Новый японский премьер Ёсихидэ Суга заявил, что возрождение сельской местности - одна из ключевых задач его правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В настоящее время японские деревни зачастую стоят полузаброшенными. Молодежь стремилась уехать в города, и в сельской местности оставались преимущественно старики. В японском языке даже появился специальный термин "сёсикорэйка" - так называют совокупный эффект падения рождаемости, старения населения и роста спроса на социальную поддержку для пенсионеров. В стране насчитываются сотни "гэнкай сюраку" - деревень, где подавляющее число жителей пожилые люди. И такое встречается не только в отдаленных местностях в горах, но даже в пригородах Токио. Если тенденция не изменится, то к 2040 году едва ли не половина муниципалитетов Японии окажется под угрозой исчезновения из-за критически низкого числа жителей.

В Японии выбрали наследника императорского престола

Однако пандемия коронавируса и развитие технологий удаленного доступа, похоже, вселяют надежду, что японские деревни, многие из которых расположены в красивейших местах и сохранили старинные дома, не умрут.

"Теперь я живу среди гор, на берегу реки, с видом на Фудзи, - рассказывает один из переехавших из Токио. - Здесь спокойно, нет скопления людей, что снижает опасность заражения".

Большая часть уехавших продолжают работать в своих компаниях, используя удаленный доступ, благодаря развитию интернета с этим теперь нет проблем, и лишь периодически выбираются в столицу, причем подгадывая время так, чтобы пропустить забитые утренние электрички. Другие совмещают удаленку с занятиями сельским хозяйством. Третьи вообще решили уволиться и посвятить себя сельскому хозяйству целиком. Некоторые начинают заниматься креативными технологиями - новым направлением по развитию туристической привлекательности и инфраструктуры. Например, устраивают кондитерские с выпечкой по уникальным рецептам, свойственным только для данной местности, делают сувениры, открывают сакэварни.

Более того, из мегаполисов стали переезжать даже некоторые компании. Кто-то меняет бизнес-модель, ставя в основу удаленную работу, кто-то просто переезжает вместе с сотрудниками в регионы. Пока на первом месте по числу переехавших находится префектура Нагано, расположенная на востоке острова Хонсю. Она предлагает наибольшее число программ поддержки для тех, кто бежит из мегаполисов.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID