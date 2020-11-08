В Японии пандемия привела к возвращению людей в деревни

Согласно статистике, в Японии уже третий месяц подряд количество покидающих Токио, чтобы поселиться в сельской местности, превышает число тех, кто едет из деревни в столицу. В первую очередь это касается людей в возрасте 20-30 лет, сообщает Reuters. Похоже, что возвращение в деревню - долгосрочный тренд, и Япония тут, скорее всего, только первая ласточка. Новый японский премьер Ёсихидэ Суга заявил, что возрождение сельской местности - одна из ключевых задач его правительства.

В настоящее время японские деревни зачастую стоят полузаброшенными. Молодежь стремилась уехать в города, и в сельской местности оставались преимущественно старики. В японском языке даже появился специальный термин "сёсикорэйка" - так называют совокупный эффект падения рождаемости, старения населения и роста спроса на социальную поддержку для пенсионеров. В стране насчитываются сотни "гэнкай сюраку" - деревень, где подавляющее число жителей пожилые люди. И такое встречается не только в отдаленных местностях в горах, но даже в пригородах Токио. Если тенденция не изменится, то к 2040 году едва ли не половина муниципалитетов Японии окажется под угрозой исчезновения из-за критически низкого числа жителей.

Однако пандемия коронавируса и развитие технологий удаленного доступа, похоже, вселяют надежду, что японские деревни, многие из которых расположены в красивейших местах и сохранили старинные дома, не умрут.

"Теперь я живу среди гор, на берегу реки, с видом на Фудзи, - рассказывает один из переехавших из Токио. - Здесь спокойно, нет скопления людей, что снижает опасность заражения".

Большая часть уехавших продолжают работать в своих компаниях, используя удаленный доступ, благодаря развитию интернета с этим теперь нет проблем, и лишь периодически выбираются в столицу, причем подгадывая время так, чтобы пропустить забитые утренние электрички. Другие совмещают удаленку с занятиями сельским хозяйством. Третьи вообще решили уволиться и посвятить себя сельскому хозяйству целиком. Некоторые начинают заниматься креативными технологиями - новым направлением по развитию туристической привлекательности и инфраструктуры. Например, устраивают кондитерские с выпечкой по уникальным рецептам, свойственным только для данной местности, делают сувениры, открывают сакэварни.

Более того, из мегаполисов стали переезжать даже некоторые компании. Кто-то меняет бизнес-модель, ставя в основу удаленную работу, кто-то просто переезжает вместе с сотрудниками в регионы. Пока на первом месте по числу переехавших находится префектура Нагано, расположенная на востоке острова Хонсю. Она предлагает наибольшее число программ поддержки для тех, кто бежит из мегаполисов.