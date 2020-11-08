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08.11.2020 13:12
Рубрика: В мире

В Японии выбрали наследника императорского престола

Текст: Константин Волков

В Японии 8 ноября был назван наследник императорского престола, им стал 54-летний Фумихито, принц Акасино, сообщает японская газета Asahi.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ранее церемонию назначения наследника - риккоси сэнмей но ги - планировалось провести в апреле, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. На церемонии в Императорском дворце в Токио присутствовали около пятидесяти гостей, в том числе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Все приглашенные были в масках, а в помещении, где проходила церемония, специально открыли окна и раздвинули бумажные перегородки-сёдзи, чтобы дать приток свежего воздуха. Изначально предполагалось, что на торжество прибудут порядка 350 гостей, в том числе из-за рубежа, но пандемия внесла свои коррективы.

Это мероприятие стало заключительным среди тех, что полагается провести после восшествия на престол нового императора. Напомним, 1 мая 2019 года на Хризантемовый трон взошел император Нарухито, старший брат принца Фумихито. Это произошло после того, как император Акихито ушел на покой по состоянию здоровья и принял титут Почетного императора.

Согласно японскому законодательству, наследовать трон может только лицо мужского пола, хотя в последние годы оживленно обсуждается возможность появления императрицы. Однако пока что из-за таких ограничений 18-летняя принцесса Айко, дочь императора Нарухито, не может претендовать на престол самой старой монархии мира.

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Принц Акасино - биолог по образованию, после окончания японского университета Гакусюин изучал таксономию рыб в оксфордском колледже Сент-Джонс. В 1996 году получил степень доктора орнитологии после проведения ряда полевых исследований в Индонезии и Китае. Также принц - поклонник группы The Beatles, теннисист и каллиграф. Он женат на Кико Кавасиме, принцессе Акасино, дочери университетского профессора. У них две дочери, принцессы Мако и Како, и один сын - принц Хисахито, который также является претендентом на престол.

В мире Восточная Азия Япония

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