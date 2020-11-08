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08.11.2020 13:43

В Китае набирает популярность онлайн-продажа товаров

7 ноября около 30 миллионов китайских пользователей интернета через мобильные устройства смотрели онлайн-продажу импортных товаров из стран Европы, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Акция была инициирована Медиакорпорацией Китая и прошла на новых площадках китайских СМИ. Известный в Китае ведущий Чжу Гуанцюань и блогер по прозвищу "Королева распродаж в прямом эфире", популярная в Китае, познакомили зрителей с особенностями жизни в России, Франции, Испании и Германии, и представили некоторые товары из этих стран. За 4 часа прямого эфира было продано товаров на сумму более чем 105 миллионов юаней (около 15, 9 миллиона долларов).

Посол России в Китае Андрей Денисов и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен записали видео-обращение по этому случаю, высоко оценив такую форму презентации товаров. Посол Испании в Китае Рафаэль Дезкаллар участвовал в прямом эфире в качестве почетного гостя.

Онлайн-акция совпала с проведением 3-й Международной импортной ЭКСПО в Шанхае. В этом году в выставке впервые принимают участие около 50 компаний из списка Fortune Global 500, представлены сотни новых продуктов, новых технологий и услуг. Проведение выставки импортных товаров помогает удовлетворить растущие запросы Китая в импортной продукции, а иностранные компании получают больше возможностей для выхода на китайский рынок.

Россия - Китай: события и комментарии

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