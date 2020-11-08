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08.11.2020 15:33
Рубрика: Общество

В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета

Текст: Алена Ларина

Китайская частная компания Galactic Energy запустила свою первую ракету, которая успешно вывела спутник "Тяньци-11" массой 50 килограммов на орбиту.

Фото: Кудь-Сверчков/Роскосмос
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По сообщению SpaceNews, с космодрома Цзюцюань на севере Китая запущена легкая четырехступенчатая ракета Ceres-1, предназначенная для вывода небольших спутников на низкую околоземную орбиту. На этот раз орбитальная высота спутника составила 500 километров.

В Китае разрешено частным компаниям разрабатывать и запускать ракеты-носители и спутники с 2014 года. С тех пор проведены полеты уже четырех компаний, из них успешно запустила ракету на орбиту лишь одна, это произошло летом прошлого года. Galactic Energy стала второй, кому это удалось.

В первых трех ступенях ее ракеты используются твердотопливные двигатели, а на последней ступени установлен жидкостный ракетный двигатель, отвечающий за точное размещение спутников на орбите.

Ceres-1 может вывести до 350 килограммов груза на низкую околоземную орбиту и до 230 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Ее разработчик создает еще одну ракету - двухступенчатую Pallas-1 с грузоподъемностью до четырех тонн, которая сможет вывести спутник на низкую околоземную орбиту. У нее - семь керосин-кислородных двигателей Welkin на первой ступени и один на второй.

Планируется, что Pallas-1 будет запущена в конце 2022 года.

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