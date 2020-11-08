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08.11.2020 13:59
Рубрика: Культура

В павильоне ВДНХ по старым чертежам восстановят уникальный купол

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В павильоне "Радиоэлектроника и связь" ВДНХ (бывший "Поволжье") по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол с деревянным каркасом, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Павильону №15, бывшему "Поволжье", специалисты возвращают исторический облик, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проекта будет восстановлено главное украшение павильона - огромный купол центрального зала, который посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской области".

Заммэра рассказал, что купол представляет собой полусферу, каркас которой выполнен из дерева и обшит металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, отлитые из алюминия и обработанные в специальной технике, что придает им вид старой бронзы. Сохранились почти все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением, сам деревянный каркас находится в неудовлетворительном состоянии. Бирюков подчеркнул, что купол будет отреставрирован по архивным чертежам и фотографиям 1952-1954 годов.

"Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в реставрационную мастерскую, где с помощью специального состава алюминиевые детали отмоют от загрязнений, - пояснил заместитель мэра Москвы. - Деревянный каркас будет отремонтирован, в рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды - их выполнят из специального стекла красного цвета. Все художественные элементы после проведения необходимых работ вернут на прежнее место, а сам купол оборудуют подсветкой".

Завершить работы планируют в первом квартале 2021 года.

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