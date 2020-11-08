Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК в условиях пандемии

Выборы в условиях пандемии удалось провести легитимно, на высшем уровне, организованно и строго в соответствии с законом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые", - заметил Владимир Путин в начале беседы. "Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", - подчеркнул он.

Президент еще раз поблагодарил и главу ЦИК, и всех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. "Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии - еще и опасно, - сказал он. - Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно". "И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - оценил Путин.

"Главный итог прошедшей кампании - это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71 процент тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов", - сообщила Памфилова. "У нас где-то 79 процентов были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84 процента от тех, кто проголосовал, - им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77 процентов всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - заявила она.

Памфилова выдвинула идею развести учебный процесс и избирательный, поскольку почти половина участков расположена в школах. Ранее она уже предлагала в качестве одного из вариантов проводить голосование в апреле, установив единые каникулы для школ.

Результат с точки зрения легитимности выборов очень хороший, оценил президент

ЦИК начала готовиться к следующим выборам. Кампания будет очень сложная, многослойная - нас ждут не только выборы в Госдуму, но и много других. И то, что растут осознание легитимности и доверие, никак не должно расслаблять, считает Памфилова. "Люди сейчас более требовательными стали, предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жесткие требования стали", - пояснила она. Ввели видеонаблюдение, QR-кодирование, работает система "мобильный избиратель". "Сейчас подошли к тому, что электронный сбор подписей осваиваем, проверку подписей", - сообщила глава ЦИК.

К 2022 году нужно обязательно сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы", заявила Памфилова. Прорабатывается и дистанционное электронное голосование. "Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить", - пояснила она. И все это направлено на то, чтобы процессы на усиление доверия, легитимности, стали необратимыми, заключила глава ЦИК и также предложила обсудить судьбу муниципального фильтра.

Еще Памфилова рассказала, что на сентябрьских выборах было очень широкое представительство: избраны представители 21 партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев - около 13 процентов. "Среда была достаточно конкурентная", - заметила она. Наблюдателей было почти 257 тысяч.

После того как СМИ нашли "сенсацию", что в Костромской области молодая женщина, которая работала уборщицей, избралась главой поселкового совета, в ЦИК посмотрели социально-демографический состав победивших на выборах. Оказалось, работают не только социальные, но и политические лифты: служащих разного уровня - не менее 37 процентов, на втором месте (почти 16 процентов) - преподаватели, на третьем - представители рабочих профессий. "Что там уборщица - у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти - в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов", - перечислила Памфилова.

"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", - прокомментировал Владимир Путин. "Люди их знают по делам, люди их уважают", - заметила глава ЦИК.

"Очень мало избрались депутаты - это звоночек - менее процента. Это говорит о том, что люди стали более требовательны, более жесткие требования предъявляют, и те, кто сейчас в депутатах и намерены дальше избираться, должны об этом подумать", - заявила Памфилова.

"В ряде стран вводят квоты для женщин. У нас без всяких квот почти гендерный паритет: 55 процентов мужчин, 45 процентов женщин", - также рассказала глава ЦИК. Большой возрастной разброс: основная группа, от 30 до 60 лет, - 82 процента, пятеро - 18-летние. А самому старшему 7 ноября исполнилось 96 лет: Зинатулла Гизатуллин - учитель, прошел войну, работает директором школьного музея в Татарстане.