Во Франции под вопросом оказалось будущее новогодних праздников

И действительно, сейчас в стране ковид ежедневно поражает от 50 до 60 тысяч человек. Причем в Париже динамика просто пугающая: каждые 30 секунд кто-либо из горожан оказывается инфицированным, а каждые 15 минут попадает на больничную койку. Общее же число случаев заражения во Франции начиная с марта превысило рубеж в 1,7 миллиона человек.
Хотя нынешний карантин, как предполагалось в его начале, должен продлиться до начала декабря, уже сейчас ясно, что он будет пролонгирован в том или ином виде сверх этого срока, и совсем не исключено, что перекинется на январь 2021-го, а то и на февраль. Недаром французское правительство предложило парламенту одобрить продление срока чрезвычайного санитарного положения до 1 апреля, и этот демарш был поддержан.
Понятно, что настроение у французов аховое. Весной по вечерам ровно в восемь часов они открывали окна, выходили на балконы и дружно аплодировали медикам. Сейчас в это время стоит мертвая тишина.
И вот совсем уже скоро, того гляди, им придется отмечать долгожданные даты дома взаперти вдали от родных и близких. До сегодняшнего дня даже не было ясно, смогут ли французы приобрести праздничные елки, ибо те до сих пор не входили в список "предметов первой необходимости", которыми разрешено торговать в соответствии с условиями нынешнего карантина. Но настояло министерство сельского хозяйства, и елки все-таки были внесены в этот перечень. Правда, покупать елки придется через интернет по предварительному заказу, а также на специальных базарах, которые будут проходить на автостоянках под открытым небом.
Добавлю, что в связи с карантином во Франции были также отменены многие спортивные состязания, кроме футбольных матчей Первой лиги и международных соревнований.