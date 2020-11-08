Во Франции под вопросом оказалось будущее новогодних праздников

Смогут ли французы встретить приближающиеся католическое Рождество и Новый год, как это издавна завелось, в семейном кругу и в компании друзей? Большой вопрос, который уже начинают поднимать многие медики, находящиеся на передовой линии борьбы со второй коронавирусной волной, захлестнувшей Францию. Один из них, руководитель отделения инфекционных и тропических болезней парижского госпиталя Тенон Жиль Пиалу прямо заявил, что существует вероятность того, что "французам придется пожертвовать декабрьскими праздниками, дабы спасти 2021 год". По его словам, не исключено, что "Пер Ноэль (это французский эквивалент российского Деда Мороза. - Прим. ред.) придет к вам по скайпу". При этом он считает, что такое развитие событий далеко не худшим вариантом развития событий, ибо ситуация с ковидной напастью обостряется с каждым днем, несмотря на введенный по всей территории карантин. Бьет тревогу и министр здравоохранения Оливье Веран. Он предупреждает соотечественников: "Вторая волна может оказаться выше и длиннее первой".

И действительно, сейчас в стране ковид ежедневно поражает от 50 до 60 тысяч человек. Причем в Париже динамика просто пугающая: каждые 30 секунд кто-либо из горожан оказывается инфицированным, а каждые 15 минут попадает на больничную койку. Общее же число случаев заражения во Франции начиная с марта превысило рубеж в 1,7 миллиона человек.

Хотя нынешний карантин, как предполагалось в его начале, должен продлиться до начала декабря, уже сейчас ясно, что он будет пролонгирован в том или ином виде сверх этого срока, и совсем не исключено, что перекинется на январь 2021-го, а то и на февраль. Недаром французское правительство предложило парламенту одобрить продление срока чрезвычайного санитарного положения до 1 апреля, и этот демарш был поддержан.

Понятно, что настроение у французов аховое. Весной по вечерам ровно в восемь часов они открывали окна, выходили на балконы и дружно аплодировали медикам. Сейчас в это время стоит мертвая тишина.

Праздничные елки все же попали во Франции в список предметов первой необходимости

И вот совсем уже скоро, того гляди, им придется отмечать долгожданные даты дома взаперти вдали от родных и близких. До сегодняшнего дня даже не было ясно, смогут ли французы приобрести праздничные елки, ибо те до сих пор не входили в список "предметов первой необходимости", которыми разрешено торговать в соответствии с условиями нынешнего карантина. Но настояло министерство сельского хозяйства, и елки все-таки были внесены в этот перечень. Правда, покупать елки придется через интернет по предварительному заказу, а также на специальных базарах, которые будут проходить на автостоянках под открытым небом.

Добавлю, что в связи с карантином во Франции были также отменены многие спортивные состязания, кроме футбольных матчей Первой лиги и международных соревнований.