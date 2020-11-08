Выпуск вакцины "Спутник V" запустят на четвертом фармпредприятии

Разработчики вакцины стараются ускорить выпуск крупных партий вакцины, чтобы быстрее начать широкую иммунизацию от COVID-19.

НИЦ имени Гамалеи заключил соглашение с компанией "Фармасинтез" о полном цикле производства вакцины на площадке под Санкт-Петербургом, сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также уточнил, что уже имеющиеся мощности позволяют произвести до 70 тысяч доз вакцины в течение недели - такой объем препарата предполагается направить в Москву и регионы в ближайшие недели.

"Фармасинтез- Норд" станет четвертой площадкой, где будут производить вакцину, причем по полному циклу, включая биосинтез. Открыть производство в компании обещают к концу года, а на промышленные масштабы выйти в первом квартале следующего", - рассказал глава питерского подразделения компании Михаил Квасников.

Площадка уже прошла аудит экспертов Центра Гамалеи.

Сейчас "Спутник V" (название для внутреннего оборота - "Гам-Ковид-Вак"), помимо производственной площадки НИЦ имени Гамалеи (где была разработана первая российская вакцина от коронавируса), выпускают также компании "Биннофарм" и "Генериум".