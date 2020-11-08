Вышел альбом "Секрет" с малоизвестной музыкой Эннио Морриконе

Этот диск должен был стать подарком всем поклонниками замечательного итальянского композитора. А стал данью его светлой памяти. 10 ноября Эннио Морриконе исполнилось бы 92 года….

В "Секрете" и вправду много секретов. Ведь в альбоме Morricone Segreto (таково его полное название, которое переводится как "Секрет Морриконе") - сразу 27 треков. А большая часть его - неизданные композиции маэстро: раритеты, забытые композиции и альтернативные версии всем известных хитов.

Все эти композиции были написаны Морриконе между 60-ми и 80-ми годами, то есть в лучшую пору его творчества, когда появилась музыка для "Профессионала", "За пригоршню долларов", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком западе" и многим другим. И когда композитор получил две премии "Оскар"…

Причем, этот диск издан как в формате цифровой загрузки, так и на CD и виниле. Ведь у итальянского композитора по-прежнему очень много поклонников.

Кстати

Эннио Морриконе - рекордсмен. Он написал музыку более чем к 400 фильмам. Еще никому не удавалось такое…

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