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08.11.2020 19:42
Рубрика: Экономика

Китай вызывает Лунтика

За рубежом покупают права на показ российских мультфильмов
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) запускают новую программу - компаниям компенсируют расходы на адаптацию продукции для зарубежных рынков, которая помимо маркетингового продвижения включает в себя перевод и дублирование. Причем компаниям будут авансировать расходы - до 80% от предполагаемых затрат.
Над созданием одного эпизода мультипликационного сериала могут работать 20-40 человек три месяца.. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Над созданием одного эпизода мультипликационного сериала могут работать 20-40 человек три месяца.. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Над созданием одного эпизода мультипликационного сериала могут работать 20-40 человек три месяца.. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По программе предусмотрены жесткие KPI - 1 рубль бюджетных средств должен принести не менее 3 рублей экспортной выручки для компаний аудиовизуальной индустрии и не менее 5 рублей - для IT-компаний. Всего на поддержку компаний выделено 300 млн рублей.

Фото: Наталья Пьетра
Экспортерам готовят новые программы поддержки

Адаптация контента стоит отдельной строкой расходов анимационных компаний. Без перевода на иностранные языки и "подстройки" мультфильмов под культурные особенности аудитории разных стран продвигаться на мировом рынке невозможно. "Например, для США мы работаем над созданием отдельной песенки по мультсериалу", - рассказывает Светлана Барабанщикова, представитель кинокомпании СТВ (учредитель студии "Мельница"). А компания "0+Media" за последние четыре года сделала адаптацию 10 анимационных проектов более чем на восемь различных языков, что позволило им продать контент во многие страны мира, в том числе на платформу Netflix.

Новые программы компенсаций студии ждали давно. Без господдержки анимации не удалось бы выпустить такой объем контента и так широко представить его на главных международных рынках.

Мультсериалы, произведенные в России, сегодня закупают в Европе, США, Китае, Канаде и многих других странах. Еще 10 лет назад российская анимация была практически никому не известна. В 2011 году продажи за рубеж российского аудиовизуального контента были практически равны нулю, а уже в 2016-м только мультфильмов было продано на 2,5 млрд рублей. По оценкам, объем экспорта анимации может приблизиться к миллиарду долларов (более 75 млрд рублей). "Эти данные сложно подтвердить официально, так как компании, к сожалению, еще не до конца осознали важность делить эту информацию с теми, у кого они просят помощи", - отмечает Евгения Данильченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий РЭЦ.

В 2016 году прорыв совершил сериал "Мимимишки": выйдя на одну из видеостриминговых платформ Китая, он собрал 6 млн просмотров только в первые три дня трансляции. Позже мир узнал наших "Смешариков", "Фиксиков", "Машу и медведя". В 150 странах разошлась франшиза "Снежная Королева". В январе сериал "Лунтик и его друзья" начали показывать на китайском детском телеканале CCTV Kids. Тот не только выкупил сразу 513 серий, но и поставил мультфильм в прайм-тайм. А позже студия "Мельница" (создатель сериала) заключила контракт с голливудской компанией по продвижению сериала в США, Канаде и Латинской Америке.

Сейчас наша анимация составляет 1% от общего мирового рынка. К 2022 году цифра вырастет втрое

Это только малая толика тех мультфильмов, которые сейчас производятся в России и выходят за рубеж. Студии пересмотрели свои стратегии и поняли, как правильно продвигать продукт, считают в РЭЦ. "Практически все сериальные проекты, которые запускаются сейчас в России, делаются с расчетом на международную дистрибуцию", - уточняет Александр Саблуков, гендиректор компании "0+ Медиа" (холдинг "Цифровое Телевидение"). Для этого на ранней стадии привлекаются зарубежные продюсеры и сценаристы, которые помогают делать адаптировать продукт.

Китайских блогеров привлекли к продвижению российских товаров

Сейчас наша анимация составляет 1% от общего мирового рынка. К 2022 году планируется увеличить эту цифру втрое. Даже пандемия не сказалась на успехе российских мультфильмов. "Наша индустрия очень быстро и слаженно перешла на удаленку, - говорит Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК). - Минус только в том, что отложен выход в прокат большинства полнометражных анимационных фильмов". Впрочем, коронавирус спровоцировал рост цифровых платформ, и спрос на анимационный контент только увеличился.

Производство мультфильмов - процесс длительный и дорогой. Над созданием одного эпизода сериала могут работать 20-40 человек. Производство одной серии в технологии 3D СGI (гиперреалистичная компьютерная графика) занимает три месяца от написания сценария до микширования звука, рассказывает Светлана Барабанщикова. Полнометражный мультфильм создают от 1,5 до 3 лет, и команда состоит из 100-200 человек. Бюджет продукта может достигать 5-6 млн долл. За рубежом сумма может быть и 20 млн долл., а в Голливуде и все 80.

Дополнительные средства требуются и для продвижения. "Для работы на зарубежных рынках нашим компаниям нужен не только хороший продукт, но и хорошие продавцы. Чем больше продуктами компании интересуется зарубежный рынок, тем больше нужны квалифицированные сотрудники в штат. Это и селлеры, говорящие на различных языках, и международные юристы, и, конечно же, маркетологи, понимающие зарубежный рынок", - говорит Данильченко. Государство запустило программу поддержки экспортеров аудиовизуального контента (кино, мультфильмов, видеоигр) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Так, им помогают представлять анимационные фильмы на выставках и кинофестивалях.

Экономика ВЭД

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