За сутки от коронавируса вылечились 66 военнослужащих

Стали известны последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. Их количество в армии и на флоте достигло 14 тысяч 425 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 66 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта более 56 тысяч 600 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 3 тысячи 729 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 271 такой пациент лежат в военных госпиталях. Пятьдесят один изолирован по месту службы. Семнадцать человек находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 390 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - шестеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати одного пациента. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже более чем 10 тысячам заболевшим, 2 тысячи 662 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.