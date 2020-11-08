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08.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 498 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5751
  • 2 Санкт-Петербург 1331
  • 3 Московская область 644
  • 4 Нижегородская область 429
  • 5 Архангельская область 350
  • 6 Красноярский край 326
  • 7 Ростовская область 312
  • 8 Воронежская область 305
  • 9 Свердловская область 291
  • 10 Иркутская область 250
  • 11 Республика Коми 247
  • 12 Забайкальский край 241
  • 13 Хабаровский край 238
  • 14 Алтайский край 235
  • 15 Республика Бурятия 231
  • 16 Мурманская область 230
  • 17 Волгоградская область 222
  • 18 Омская область 221
  • 19 Ульяновская область 214
  • 20 Ставропольский край 209
  • 21 Томская область 209
  • 22 Приморский край 207
  • 23 Ханты-Мансийский АО 201
  • 24 Республика Саха (Якутия) 201
  • 25 Саратовская область 200
  • 26 Кемеровская область 195
  • 27 Ямало-Ненецкий АО 194
  • 28 Пермский край 191
  • 29 Самарская область 188
  • 30 Оренбургская область 187
  • 31 Кировская область 185
  • 32 Челябинская область 185
  • 33 Тверская область 182
  • 34 Республика Карелия 179
  • 35 Новосибирская область 177
  • 36 Ленинградская область 174
  • 37 Пензенская область 170
  • 38 Брянская область 169
  • 39 Республика Крым 168
  • 40 Амурская область 167
  • 41 Республика Хакасия 163
  • 42 Ярославская область 157
  • 43 Тюменская область 153
  • 44 Краснодарский край 143
  • 45 Белгородская область 141
  • 46 Удмуртская Республика 141
  • 47 Курская область 139
  • 48 Республика Алтай 136
  • 49 Ивановская область 135
  • 50 Калужская область 135
  • 51 Костромская область 135
  • 52 Орловская область 132
  • 53 Тульская область 132
  • 54 Астраханская область 131
  • 55 Калининградская область 128
  • 56 Псковская область 128
  • 57 Вологодская область 127
  • 58 Смоленская область 114
  • 59 Владимирская область 113
  • 60 Новгородская область 113
  • 61 Рязанская область 112
  • 62 Сахалинская область 109
  • 63 Тамбовская область 105
  • 64 Республика Башкортостан 101
  • 65 Липецкая область 98
  • 66 Республика Калмыкия 98
  • 67 Республика Тыва 95
  • 68 Курганская область 93
  • 69 Республика Дагестан 90
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 72 г. Севастополь 82
  • 73 Республика Мордовия 77
  • 74 Республика Северная Осетия 70
  • 75 Республика Адыгея 69
  • 76 Республика Ингушетия 69
  • 77 Чувашская Республика 67
  • 78 Республика Татарстан 59
  • 79 Камчатский край 59
  • 80 Магаданская область 48
  • 81 Республика Марий Эл 44
  • 82 Еврейская АО 41
  • 83 Чеченская Республика 32
  • 84 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Дагестан 0,5%
  • 3. Чувашская Республика 0,6%
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев
  • Брянская область 3
  • Воронежская область 3
  • Ивановская область 3
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 10
  • Тульская область 1
  • Москва 74
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 31
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 17
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 4
  • Нижегородская область 14
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 4
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 11
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 10
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 4
  • Республика Бурятия 11
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период по России умерло 30 537 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека
  • Белгородская область 55
  • Брянская область 145
  • Владимирская область 96
  • Воронежская область 290
  • Ивановская область 62
  • Калужская область 19
  • Костромская область 33
  • Курская область 118
  • Липецкая область 12
  • Московская область 420
  • Орловская область 50
  • Рязанская область 59
  • Смоленская область 12
  • Тамбовская область 41
  • Тверская область 61
  • Тульская область 70
  • Ярославская область 75
  • Москва 3254
  • Республика Карелия 23
  • Республика Коми 61
  • Архангельская область 169
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 63
  • Калининградская область 13
  • Ленинградская область 63
  • Мурманская область 300
  • Новгородская область 12
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 605
  • Республика Адыгея 78
  • Республика Калмыкия 111
  • Республика Крым 129
  • Краснодарский край 57
  • Астраханская область 41
  • Волгоградская область 150
  • Ростовская область 110
  • Севастополь 42
  • Республика Дагестан 83
  • Республика Ингушетия 188
  • Кабардино-Балкарская Республика 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 48
  • Республика Северная Осетия - Алания 44
  • Чеченская Республика 9
  • Ставропольский край 99
  • Республика Башкортостан 39
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Мордовия 55
  • Республика Татарстан 38
  • Удмуртская Республика 75
  • Республика Чувашия 42
  • Пермский край 103
  • Кировская область 36
  • Нижегородская область 226
  • Оренбургская область 169
  • Пензенская область 91
  • Самарская область 37
  • Саратовская область 44
  • Ульяновская область 95
  • Курганская область 48
  • Свердловская область 297
  • Тюменская область 49
  • Ханты-Мансийский автономный округ 92
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 62
  • Челябинская область 453
  • Республика Алтай 151
  • Республика Тыва 49
  • Республика Хакасия 72
  • Алтайский край 75
  • Красноярский край 277
  • Иркутская область 295
  • Кемеровская область 304
  • Новосибирская область 98
  • Омская область 20
  • Томская область 110
  • Республика Бурятия 145
  • Республика Саха (Якутия) 101
  • Забайкальский край 109
  • Камчатский край 28
  • Приморский край 82
  • Амурская область 18
  • Магаданская область 43
  • Хабаровский край 26
  • Сахалинская область 9
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 324 419.

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