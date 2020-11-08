За сутки в России подтверждено 20 498 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5751
- 2 Санкт-Петербург 1331
- 3 Московская область 644
- 4 Нижегородская область 429
- 5 Архангельская область 350
- 6 Красноярский край 326
- 7 Ростовская область 312
- 8 Воронежская область 305
- 9 Свердловская область 291
- 10 Иркутская область 250
- 11 Республика Коми 247
- 12 Забайкальский край 241
- 13 Хабаровский край 238
- 14 Алтайский край 235
- 15 Республика Бурятия 231
- 16 Мурманская область 230
- 17 Волгоградская область 222
- 18 Омская область 221
- 19 Ульяновская область 214
- 20 Ставропольский край 209
- 21 Томская область 209
- 22 Приморский край 207
- 23 Ханты-Мансийский АО 201
- 24 Республика Саха (Якутия) 201
- 25 Саратовская область 200
- 26 Кемеровская область 195
- 27 Ямало-Ненецкий АО 194
- 28 Пермский край 191
- 29 Самарская область 188
- 30 Оренбургская область 187
- 31 Кировская область 185
- 32 Челябинская область 185
- 33 Тверская область 182
- 34 Республика Карелия 179
- 35 Новосибирская область 177
- 36 Ленинградская область 174
- 37 Пензенская область 170
- 38 Брянская область 169
- 39 Республика Крым 168
- 40 Амурская область 167
- 41 Республика Хакасия 163
- 42 Ярославская область 157
- 43 Тюменская область 153
- 44 Краснодарский край 143
- 45 Белгородская область 141
- 46 Удмуртская Республика 141
- 47 Курская область 139
- 48 Республика Алтай 136
- 49 Ивановская область 135
- 50 Калужская область 135
- 51 Костромская область 135
- 52 Орловская область 132
- 53 Тульская область 132
- 54 Астраханская область 131
- 55 Калининградская область 128
- 56 Псковская область 128
- 57 Вологодская область 127
- 58 Смоленская область 114
- 59 Владимирская область 113
- 60 Новгородская область 113
- 61 Рязанская область 112
- 62 Сахалинская область 109
- 63 Тамбовская область 105
- 64 Республика Башкортостан 101
- 65 Липецкая область 98
- 66 Республика Калмыкия 98
- 67 Республика Тыва 95
- 68 Курганская область 93
- 69 Республика Дагестан 90
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 72 г. Севастополь 82
- 73 Республика Мордовия 77
- 74 Республика Северная Осетия 70
- 75 Республика Адыгея 69
- 76 Республика Ингушетия 69
- 77 Чувашская Республика 67
- 78 Республика Татарстан 59
- 79 Камчатский край 59
- 80 Магаданская область 48
- 81 Республика Марий Эл 44
- 82 Еврейская АО 41
- 83 Чеченская Республика 32
- 84 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Дагестан 0,5%
- 3. Чувашская Республика 0,6%
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев
- Брянская область 3
- Воронежская область 3
- Ивановская область 3
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Тульская область 1
- Москва 74
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Вологодская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 31
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 17
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 4
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 2
- Самарская область 4
- Саратовская область 4
- Свердловская область 8
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 11
- Красноярский край 8
- Иркутская область 10
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 4
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 4
- Приморский край 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период по России умерло 30 537 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека
- Белгородская область 55
- Брянская область 145
- Владимирская область 96
- Воронежская область 290
- Ивановская область 62
- Калужская область 19
- Костромская область 33
- Курская область 118
- Липецкая область 12
- Московская область 420
- Орловская область 50
- Рязанская область 59
- Смоленская область 12
- Тамбовская область 41
- Тверская область 61
- Тульская область 70
- Ярославская область 75
- Москва 3254
- Республика Карелия 23
- Республика Коми 61
- Архангельская область 169
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 63
- Калининградская область 13
- Ленинградская область 63
- Мурманская область 300
- Новгородская область 12
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 605
- Республика Адыгея 78
- Республика Калмыкия 111
- Республика Крым 129
- Краснодарский край 57
- Астраханская область 41
- Волгоградская область 150
- Ростовская область 110
- Севастополь 42
- Республика Дагестан 83
- Республика Ингушетия 188
- Кабардино-Балкарская Республика 42
- Карачаево-Черкесская Республика 48
- Республика Северная Осетия - Алания 44
- Чеченская Республика 9
- Ставропольский край 99
- Республика Башкортостан 39
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 55
- Республика Татарстан 38
- Удмуртская Республика 75
- Республика Чувашия 42
- Пермский край 103
- Кировская область 36
- Нижегородская область 226
- Оренбургская область 169
- Пензенская область 91
- Самарская область 37
- Саратовская область 44
- Ульяновская область 95
- Курганская область 48
- Свердловская область 297
- Тюменская область 49
- Ханты-Мансийский автономный округ 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 62
- Челябинская область 453
- Республика Алтай 151
- Республика Тыва 49
- Республика Хакасия 72
- Алтайский край 75
- Красноярский край 277
- Иркутская область 295
- Кемеровская область 304
- Новосибирская область 98
- Омская область 20
- Томская область 110
- Республика Бурятия 145
- Республика Саха (Якутия) 101
- Забайкальский край 109
- Камчатский край 28
- Приморский край 82
- Амурская область 18
- Магаданская область 43
- Хабаровский край 26
- Сахалинская область 9
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 324 419.