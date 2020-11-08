За сутки в России подтверждено 20 498 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5751

2 Санкт-Петербург 1331

3 Московская область 644

4 Нижегородская область 429

5 Архангельская область 350

6 Красноярский край 326

7 Ростовская область 312

8 Воронежская область 305

9 Свердловская область 291

10 Иркутская область 250

11 Республика Коми 247

12 Забайкальский край 241

13 Хабаровский край 238

14 Алтайский край 235

15 Республика Бурятия 231

16 Мурманская область 230

17 Волгоградская область 222

18 Омская область 221

19 Ульяновская область 214

20 Ставропольский край 209

21 Томская область 209

22 Приморский край 207

23 Ханты-Мансийский АО 201

24 Республика Саха (Якутия) 201

25 Саратовская область 200

26 Кемеровская область 195

27 Ямало-Ненецкий АО 194

28 Пермский край 191

29 Самарская область 188

30 Оренбургская область 187

31 Кировская область 185

32 Челябинская область 185

33 Тверская область 182

34 Республика Карелия 179

35 Новосибирская область 177

36 Ленинградская область 174

37 Пензенская область 170

38 Брянская область 169

39 Республика Крым 168

40 Амурская область 167

41 Республика Хакасия 163

42 Ярославская область 157

43 Тюменская область 153

44 Краснодарский край 143

45 Белгородская область 141

46 Удмуртская Республика 141

47 Курская область 139

48 Республика Алтай 136

49 Ивановская область 135

50 Калужская область 135

51 Костромская область 135

52 Орловская область 132

53 Тульская область 132

54 Астраханская область 131

55 Калининградская область 128

56 Псковская область 128

57 Вологодская область 127

58 Смоленская область 114

59 Владимирская область 113

60 Новгородская область 113

61 Рязанская область 112

62 Сахалинская область 109

63 Тамбовская область 105

64 Республика Башкортостан 101

65 Липецкая область 98

66 Республика Калмыкия 98

67 Республика Тыва 95

68 Курганская область 93

69 Республика Дагестан 90

70 Карачаево-Черкесская Республика 88

71 Кабардино-Балкарская Республика 82

72 г. Севастополь 82

73 Республика Мордовия 77

74 Республика Северная Осетия 70

75 Республика Адыгея 69

76 Республика Ингушетия 69

77 Чувашская Республика 67

78 Республика Татарстан 59

79 Камчатский край 59

80 Магаданская область 48

81 Республика Марий Эл 44

82 Еврейская АО 41

83 Чеченская Республика 32

84 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Дагестан 0,5%

3. Чувашская Республика 0,6% За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев Брянская область 3

Воронежская область 3

Ивановская область 3

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 10

Тульская область 1

Москва 74

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Вологодская область 1

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 31

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Волгоградская область 2

Ростовская область 17

Севастополь 2

Республика Дагестан 5

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 4

Нижегородская область 14

Оренбургская область 3

Пензенская область 2

Самарская область 4

Саратовская область 4

Свердловская область 8

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Алтайский край 11

Красноярский край 8

Иркутская область 10

Кемеровская область 6

Новосибирская область 4

Республика Бурятия 11

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 4

Приморский край 2

Еврейская автономная область 2 За весь период по России умерло 30 537 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 492 человека Белгородская область 55

Брянская область 145

Владимирская область 96

Воронежская область 290

Ивановская область 62

Калужская область 19

Костромская область 33

Курская область 118

Липецкая область 12

Московская область 420

Орловская область 50

Рязанская область 59

Смоленская область 12

Тамбовская область 41

Тверская область 61

Тульская область 70

Ярославская область 75

Москва 3254

Республика Карелия 23

Республика Коми 61

Архангельская область 169

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 63

Калининградская область 13

Ленинградская область 63

Мурманская область 300

Новгородская область 12

Псковская область 1

Санкт-Петербург 605

Республика Адыгея 78

Республика Калмыкия 111

Республика Крым 129

Краснодарский край 57

Астраханская область 41

Волгоградская область 150

Ростовская область 110

Севастополь 42

Республика Дагестан 83

Республика Ингушетия 188

Кабардино-Балкарская Республика 42

Карачаево-Черкесская Республика 48

Республика Северная Осетия - Алания 44

Чеченская Республика 9

Ставропольский край 99

Республика Башкортостан 39

Республика Марий Эл 6

Республика Мордовия 55

Республика Татарстан 38

Удмуртская Республика 75

Республика Чувашия 42

Пермский край 103

Кировская область 36

Нижегородская область 226

Оренбургская область 169

Пензенская область 91

Самарская область 37

Саратовская область 44

Ульяновская область 95

Курганская область 48

Свердловская область 297

Тюменская область 49

Ханты-Мансийский автономный округ 92

Ямало-Ненецкий автономный округ 62

Челябинская область 453

Республика Алтай 151

Республика Тыва 49

Республика Хакасия 72

Алтайский край 75

Красноярский край 277

Иркутская область 295

Кемеровская область 304

Новосибирская область 98

Омская область 20

Томская область 110

Республика Бурятия 145

Республика Саха (Якутия) 101

Забайкальский край 109

Камчатский край 28

Приморский край 82

Амурская область 18

Магаданская область 43

Хабаровский край 26

Сахалинская область 9

Еврейская автономная область 6

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 324 419. Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась