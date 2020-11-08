Загитова показала новую программу

Обладательница олимпийского "золота" 2018 года Алина Загитова впервые после объявления о паузе в карьере показала новую программу. Спортсменка исполнила показательный номер на шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

Загитова предстала перед публикой в образе Эсмеральды. Эту программу под музыку из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Алина и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз готовили еще к мартовской церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев, куда Загитова была приглашена. Но из-за коронавируса лучших фигуристов назвали в онлайн-формате.

- Непередаваемые чувства от выступления на льду. Спасибо всем, кто пришел, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду, - написала Алина в "Инстаграме".

А вот, как отреагировал на премьеру сам Глейхенгауз: "Вау! Я испытал бурю эмоций и до сих пор под впечатлением! Алина такая одна, поэтому она олимпийская чемпионка!

Отметим, что к радости болельщиков, лелеющих надежду на возвращение чемпионки в большой спорт, Загитова действительно выглядела эффектно и к тому же продемонстрировала неплохую форму. В первом выступлении Загитова исполнила два тройных лутца и тройной флип. После выезда на флипе Алина все-таки упала. Но, как объяснил журналистам Даниил, банально не повезло: "слетела с ребра". В "Эсмеральде" любимица публики чисто сделала два прыжка в три оборота.

Глейхенгауз подтвердил, что сейчас Загитова, которая является ведущей "Ледникового периода", стала больше тренироваться. Однако, чтобы говорить о катании на прежнем уровне, нужно как минимум восстанавливать пять тройных прыжков и каскады "3-3".

Если уж речь зашла о восстановлении, то нельзя не упомянуть про двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вернувшуюся в группу Тутберидзе. Этот переход произошел после сентябрьских контрольных прокатов. Больше Медведева на старты не выходила. Причина - обострившаяся травма спины. По словам Глейхенгауза, на московском этапе Гран-при в конце ноября Женя тоже вряд ли выступит.