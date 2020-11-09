11 января 2021 года старые Android-смартфоны "отключат" от интернета

В начале следующего года смартфоны, работающие под управлением Android 7.1 и более старых версий, не смогут открывать полностью или частично около 30 процентов всех сайтов в интернете.

Как пишет Android Police, примерно треть интернет-доменов используют сертификаты безопасности, выпущенные некоммерческим центром сертификации Let's Encrypt. Недавно центр объявил о грядущем переходе на формирование подписей с использованием только собственного корневого сертификата - это произойдет 11 января 2021 года.

Распознавать корневой сертификат Let's Encrypt смогут лишь мобильные устройства с Android 7.1.1 и более свежими версиями "зеленого робота" на борту, остальные же с высокой вероятностью при посещении большого количества сайтов будут видеть ошибку.

Избежать этого можно, используя браузер Firefox, который имеет собственное хранилище корневых сертификатов. Однако есть две проблемы: Firefox нельзя установить на устройства под управлением Android 4.x, а во-вторых, многие приложения используют встроенный браузер системы без возможности назначить вместо него другой.