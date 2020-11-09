19 премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 ноября

"Битва титанов" начинается на этой деле: сериал "Бомба" на "России 1" против сериала "Казанова" на Первом канале. "РГ" написала об этом отдельно. Но, к счастью, мы живем в такое время, что один из сериалов можем посмотреть позднее. Сайт Первого канала, где показывают кино, называется кино1.tv, а ВГТРК, флагманом которой является "Россия 1", недавно запустила платформу "Смотрим". Вопрос в другом - выбор каждого зрителя, что первым смотреть по ТВ, повлияет на телерейтинги. Так что, дабы вам не ошибиться с выбором, коротко напомним про эти сериалы, а также расскажем о других новинках.

Сериал "Казанова"

В главных ролях Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова, Сергей Угрюмов. На Первом канале с 9 ноября, в 21.30.

Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой неожиданно поручают деликатное дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Прототип Казановы - реально существовавший советский брачный аферист по кличке Ален Делон. Две трети его жертв на суде просили его помиловать и не приговаривать к высшей мере наказания.

Сериал "Бомба"

Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1"

На канале "Россия 1" с 9 ноября в рубрике "Русская серия" в 21:20.

История в фильме начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. А финалом истории стали события 29 августа 1949 года. В этот день на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба. В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Виктор Раков, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие. Генеральный продюсер: Валерий Тодоровский. Режиссер: Игорь Копылов.

Документальный фильм "Однажды... Тарантино " (21 Years: Quentin Tarantino)

Фото: Предоставлено Первым каналом

На Первом канале 13 ноября в 00.25. Режиссер тара Вуд. История творческого пути легендарного режиссера Квентина Тарантино от "Бешеных псов" до "Омерзительной восьмерки", рассказанная его голливудскими коллегами и друзьями: Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Тим Рот, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Дженнифер Джейсон Ли и другие. Картина охватывает 21 год профессиональной деятельности Тарантино.

Ко дню рождения Людмилы Гурченко

12 ноября исполняется 85 лет со дня рождения Людмилы Гурченко (1935-2011). К юбилею легендарной и всенародно любимой актрисы в эфире телеканала "Россия К" - программы "Легенды мирового кино" (12 ноября в 8:35) , "Линия жизни" (13 ноября в 20:15) и "Романтика романса" (15 ноября в 18:35), а также художественный фильм "Рецепт ее молодости" (13 ноября в 21:10 (повтор 14 ноября в 8:30). Также в день рождения Гурченко телеканал "Родное кино" (входит в семейство каналов "Настрой кино!") подготовил показ нескольких картин с участием великой актрисы: 12 ноября в 16.20 - "Небесные ласточки", в 19.00 - "Старые клячи", в 21.35 - "Моя морячка".

"Кто мы? Белый Крым"

Новая авторская программа Феликса Разумовского "Кто мы? Белый Крым" на телеканале "Россия К" с 9 по 13 ноября 14:30 (повтор в 20:05)13 - 16 ноября 1920 года из Крыма отплыли последние части армии Врангеля. Вместе с ними тысячи наших соотечественников навсегда покинули берега Родины. К 100-летнему юбилею исхода Белого движения приурочена авторская программа историка и писателя , а также - программа "Наблюдатель". 9 ноября в 10:15.

Ко Всемирному дню науки за мир и развитие

10 ноября в мире отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. К празднику познавательный телеканал HDL подготовил спецверстку лучших документальных фильмов о науке. Смотрите с 12.00: "Искусственный интеллект: благо или проклятие". Фильм расскажет, что такое Искуственный интеллект и стоитли человеку его опасаться? "Гонка против погоды". Как ученые предсказывают погоду и каждый год делают прогнозы еще более достоверными? "Человек. Инструкция по сборке". Актриса Джемма Чан, которая сыграла робота в научно-фантастическом сериале "Люди", хочет знать, когда сбудутся предсказания из научной фантастики: через 100, 10 лет, или гораздо раньше? Она встретится с величайшими учеными. "Космический фронт: Тайна пузырей Вселенной". Зрители отправятся в исследовательскую лабораторию NASA - Центр космических полётов Годдарда в штате Мэриленд. "10 вещей, которые нужно знать о будущем". Математик Ханна Фрай изучает новейшие технологии и научные открытия, чтобы заглянуть на 50 лет вперед. Эта программа от BBC раскроет 10 вещей, которые нужно знать о будущем.

Документальный фильм "Свидетели любви"

На Первом канале 11 ноября в 00:10. Истории трех священников - священномучеников Владимира Амбарцумова и Александра Тетюева и священника Михаила Шика, расстрелянных за веру в 1937 году (первые два причислены к лику святых, последнему в канонизации пока отказано) - рассказаны их детьми и внуками. Автор и режиссер Наталия Гугуева.

Документальный фильм Федор Достоевский "Между адом и раем"

На Первом канале 10 ноября в 00:10. Актер Антон Шагин станет проводником и своеобразным Alter-ego Достоевского. Вместе с авторами фильма он попытается найти ответы на самые трудные и провокационные вопросы, связанные с жизнью, творчеством и судьбой Достоевского. Игорь Волгин - известный писатель, главный специалист по Достоевскому в нашей стране - "сыграет" в фильме роль адвоката Д. Он не только защитит, но и впервые покажет настоящего - ужасного и прекрасного Достоевского. И есть свидетели - прямые наследники Федора Михайловича. Праправнук великого писателя Дмитрий Андреевич Достоевский и вся его большая семья. Авторы побывали у них на даче под Санкт-Петербургом. Режиссер Георгий Ананов.

Документальный фильм "Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество"

На канале "ТВ Центр", 10 ноября в 23:05. Владислава Дворжецкого называли инопланетянином за необычную внешность и странное поведение. И он всю жизнь чувствовал себя пришельцем, который не может понять местных нравов... Был 4 раза женат, но говорил, что все жены ему изменяли. Был известным актером, но ночевал на вокзалах. Его хвалили критики, но нещадно ругал собственный отец. Он умер в 39 лет - кто-то говорил, что от дикой нагрузки, а кто-то - что от одиночества...

Документальный фильм "Аркадий Райкин. Королю дозволено все"

Канал "ТВ Центр" 13 ноября в 23:10. Он царствовал на эстраде почти полвека. На него равнялись, ему пытались подражать. На самом деле Аркадий Райкин был разным. Великим и обычным. Великодушным и ревнивым. Участливым и не замечающим окружающих. Но даже те, кто обижался на него до слез, признавали: он король эстрады. А королю позволено все! Участники фильма: Константин Райкин, Геннадий Хазанов, Семен Альтов, Михаил Мишин, Сергей Урсуляк, Вадим Жук и другие.

Программа "Мой герой. Светлана Хоркина"

Канал ТВ Центр 9 ноября 13:40. Будущая "Королева брусьев" - ее не хотели брать в спортивную гимнастику из-за слишком большого роста. Но куда там - сила ее желания и упорство способны сдвинуть горы! Благодаря собственному трудолюбию и вере тренера Бориса Пилкина, она стала первой женщиной, обладательницей титула трехкратной абсолютной чемпионки мира по гимнастике. Однако в списке ее побед не только спортивные достижения. В гостях у Татьяны Устиновой талантливая спортсменка, телеведущая, актриса, писатель и депутат - Светлана Хоркина.

Программа "Мой герой. Владимир Джанибеков"

ТВ Центр 12 ноября 13:40. В гостях у Татьяны Устиновой полковник, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза - Владимир Александрович Джанибеков. Его первым словом было "тревога". Его отец работал пожарным, а мама - медсестрой. После школы он подал документы в училище летчиков, но не прошел по конкурсу. Стать космонавтом - было заветной мечтой многих, но он как никто знает, каков этот путь.

Новый сезон шоу о качестве российского сервиса "Черный список"

"Пятница!" 11 ноября в 21:00 Ведущим проекта стал Ренат Агзамов. Реалити-шоу показывает, какими уловками пользуются нечестные продавцы и недобросовестные представители всевозможных услуг, как они наживаются на незнании покупателей, и расскажет о самых распространенных схемах обмана. Под проверку попадут компании разных ценовых сегментов - от дешевых до очень дорогих. По результатам проверки Ренат Агзамов порекомендует или занесет компанию в черный список.

Документальный сериал "Я. Начало"

Apple TV+ с 13 ноября. Оливия Колман озвучивает проект, посвященный развитию детей. История о том, как первые 2000 дней на Земле влияют на всю нашу жизнь. Каждый эпизод документального сериала рассказывает истории глазами детей от Непала до Японии и Борнео.

Документальный фильм "Кометы и метеориты. Гости из далеких миров"

Apple TV+ с 13 ноября. Вернер Херцог и Клайв Оппенгеймер - авторы знаменитых проектов "Встречи на краю света" и "В самое пекло", удостоенных номинаций на Оскар и Эмми, - представляют новый документальный фильм - путешествие, которое откроет тайну, как падающие звезды и метеориты пленили человеческое воображение, сформировав наше представление о других мирах, о нашем прошлом и будущем.

Два детектива и социальная драма на more.tv

Сервис more.tv на этой неделе выпускает три сериала. 9 ноября - "Миссис Америка", 12 ноября - "Дублинские убийства", 13 ноября - "Частный детектив Магнум". Действие "Миссис Америка" происходит в США в 70-е годы прошлого века. В стране с новой силой разгорается борьба за права для женщин: движение феминисток ERA во главе с Глорией Стайнем, Ширли Чисхолм, Беллой Абзуг и Бетти Фридан пытается добиться принятия поправки о равных правах в Конституцию США. Против них выступает образцовая домохозяйка, жена политика и ярый консерватор Филлис Шлэфли. По сюжету сериала "Дублинские убийства" в густом лесу на окраине Дублина находят труп ребенка. Дело ведут полицейские Роб Райли и Кэсси Мэддокс, которые вскоре начинают подозревать, что убийство связано с пропажей троих детей больше двадцати лет назад. Главнй герой сериала "Частный детектив Магнум" - фицер Томас Магнум, который вернулся из Афганистана домой на Гавайи. Он заселяется в роскошный особняк, где работает консультантом по безопасности, а в свободное время занимается частными расследованиями. Ему помогают мажордом особняка и в прошлом агент МИ-6 Джульет Хиггинс и братья по оружию: пилот вертолета Теодор Кэлвин и морской пехотинец Орвилл Райт.

Две премьеры сервиса Амедиатека

Игровой сериал "Индустрия" с 10 ноября и документальный сериал "Переходный период" с 13 ноября. "Индустрия" - напряженная финансовая драма, исполнительный продюсер которой - создательница легендарных "Девочек" Лина Данэм. В центре истории - несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона. "Переходный период" - проект-долгострой, который рассказывает о детях и подростках, совершающих трансгендерный переход.

"Голос перемен"

Британский мини-сериал "Голос перемен" от BBC Studios и обладателя премии "Оскар" режиссера Стива Маккуина ("12 лет рабства", "Стыд", "Вдовы") КиноПоиск HD, с 15 ноября. Истории, рассказанный в нем - о борьбе против расизма и этнических дискриминаций и сняты по мотивам реальных событий, случившихся в одной из общин Лондона в 1960-1980-е. Так, эпизод Mangrove посвящен протестам 9 августа 1970 года, когда темнокожие британцы вышли на улицы, бастуя против полицейского произвола. Некоторые истории перекликаются с личным опытом родителей самого Маккуина. В сериале снимались Джон Бойега, Летишиа Райт, Антония Томас и другие.

"Прекрасная эпоха" на Первом

Не забываем о хорошем кино. Телепремьера фильма "Прекрасная эпоха" (La Belle Époque) на Первом канале 14 ноября в 23.00 В главных ролях - Фанни Ардан, Даниэль О'той и Гийом Кане. Режиссер и автор сценария: Николя Бедос. На сервисе Ivi 9 ноября - комедийная драма с Дмитрием Нагиевым "Гудбай, Америка", 12 ноября - фильм ужасов режиссера Дэйва Франко "Кто не спрятался" и в этот же день художественный фильм "Генерал Де Голль", рассказывающий об известном военачальнике.