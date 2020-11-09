82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен

Советская, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вновь расстается с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина и публикуя соответствующий документ - копию заявления о расторжении брака, поданного в суд.

Представитель продюсера подчеркнул, что "для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной", и в настоящее время "отец" проекта "На-На" "определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже".

Как поясняет ситуацию адвокат Федосеевой-Шукшиной Вербицкая-Линник, причиной для развода послужили "многочисленные интервью Алибасова, в которых он публично заявлял о прекращении общения с супругой".

Тогда как последней каплей стали публикации о его новой помощнице, "а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней", - говорит юрист.

Указывая, что хоть решение о разводе дается актрисе нелегко, так как она "с большим уважением и любовью относится к мужу", но терпеть предполагаемые измены благоверного женщина далее уж не в силах.

Напомним: свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась два года назад - 20 ноября 2018-го.