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09.11.2020 09:16
Рубрика: В мире

Байден намерен ввести в США масочный режим

Текст: Юрий Когалов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на прошедших выборах, хотя официально итоги голосования еще не подведены, намерен организовать в стране общенациональный масочный режим, расширить тестирование на коронавирус, вернуть США в ВОЗ и сделать вакцину от COVID-19 бесплатной для всех. Об этом говорится в ряде сообщений в социальной сети Twitter, опубликованных в последние дни.

Впрочем, о своих планах изменить курс страны по многим направлениям, в том числе в вопросе борьбы с коронавирусом, Байден заявлял на протяжении всей избирательной кампании. Теперь же он отметил, что американцы "дали ему мандат" на проведение всех запланированных изменений.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Речь идет о расширении тестирования на COVID-19, восстановлении полномочий Центров по контролю и профилактике заболеваний, возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, продвижении производства медицинского оборудования в США. В его планах также сделать любую будущую вакцину "бесплатной для всех, независимо от того, есть ли у них медицинская страховка или нет".

Что касается введения масочного режима, то Байден намерен достичь этого, "работая с губернаторами". "Если они не согласятся, я бы пошел к мэрам и руководителям округов, чтобы установить местные требования к использованию масок по всей стране", - отметил он.

Как пишут местные СМИ, Байден может столкнуться с теми же трудностями, что и президент Дональд Трамп. Местные власти в США на уровне штатов и округов часто реализуют собственные меры по борьбе с коронавирусом, не оглядываясь на рекомендации федеральных властей.

Согласно последним данным, в США с начала пандемии зарегистрировано уже свыше 9,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, 237 тысяч человек скончались.

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