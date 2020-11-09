Боец ММА Ислам Махачев отказался от поединка с дос Аньосом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев отказался от участия в главном поединке турнира UFC Vegas 14 с Рафаэлем дос Аньосом, который должен был состояться 14 ноября, сообщает MMA Fighting.

На своей странице в "Инстаграме" Махачев объяснил это решение тем, что он заболел и не сможет быстро восстановиться. "Много сил и времени было потрачено к этому бою. Я находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет стал слабеть, подхватил инфекцию. Она выведет меня из строя минимум на месяц", - написал Ислам.

Слова поддержки Махачеву выразил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. "Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти. Терпения и хорошего настроения тебе, брат", - написал в "Инстаграме" Хабиб.

В ММА Махачев провел 19 боев, одержав в них 18 побед, и потерпел одно поражение.