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09.11.2020 12:01
Рубрика: Культура

Более 1,3 млн человек стали зрителями акции "Ночь искусств 2020" в Москве

Культурно-образовательная акция прошла в режиме онлайн в ночь с 3 на 4 ноября и объединила самые яркие культурные проекты, реализованные в столице в этом году, а также представила зрителям новые имена. Организатором мероприятия стал Департамент культуры города Москвы.

Площадкой, объединившей столичные учреждения культуры, стал сайт artnight2020.moscow. Прямые трансляции, которые были доступны бесплатно и без предварительной регистрации, посетили 1 310 906 москвичей.

Организаторы акции в этом году подготовили три центральных онлайн события - их увидели 254 286 зрителей. Первая программа - "Теория струн" - прошла на территории Казанского вокзала. В пятичасовом арфовом марафоне приняли участие арфист Александр Болдачев и другие известные музыканты: Вадим Эйленкриг и его бенд, группа Pompeya, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, певец и участник телепроекта "Голос" Стас Обухов. Визуально концертную программу поддерживали современные художники Вова Перкин и Саша Фролова. Режиссер программы - Павел Сеплярский.

"Космический квартирник в Музее космонавтики" объединил сразу несколько программ. Киноманы получили удовольствие от проекта "Спой по-новому. Песни из кино", в котором современные артисты исполнили хиты из любимых фильмов Киностудии Горького. Сольными концертами порадовали сразу две исполнительницы - молодая инди-поп исполнительница Женя Ефимова и независимый музыкант и человек мира Manizha. Любителям поэзии и фортепианной музыки запомнился специальный проект "SuperSTихи и ноты", во время которого рэпер ST читал стихи вместе с молодыми поэтами, а Дмитрий Маликов исполнил зрителям свою фортепианную программу.

Ценители искусства в прямом эфире программы "Современное искусство" смогли увидеть, как художники Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков в течение шести часов превращали культурную площадку Строгино в настоящий арт-объект под музыку ди-джеев Agata & Vlad Che и Zarring & Dankoe feat Mr. Sax.

Специально для акции "Ночь искусств 2020" столичные учреждения культуры подготовили более 180 мероприятий. Программы культурных центров посетили 240 007 человек, а на виртуальных событиях в городских парках побывали почти 150 000 москвичей.

Столичные музеи посетили 675 623 человека. В музее-заповеднике "Царицыно" прошли перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой "Притяжение"; были подведены итоги Литературного конкурса, проводимого совместно с издательством "Розовый жираф", а еще, состоялось "Заседание детективного клуба".

"Государственный музей - культурный имени Н.А. Островского" организовал онлайн-встречу с руководителем центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иваном Громовым, который рассказал о том, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать, и какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.

Обширную программу подготовил Мультимедиа Арт Музей: зрители посетили онлайн-экскурсии по выставкам "Фотобиеннале-2020", прямые эфиры с современными художниками и увидели премьеру фильма "В поисках счастливого конца" Ольги Свибловой.

Библиотеки Москвы порадовали зрителей спектаклями. Постановку по пьесе Зиновия Сагалова "Не верьте господину Кафке" показала библиотека №4 им. Е.А. Фурцевой. Роль Греты, сестры главного героя рассказа "Превращение", исполнила актриса театра и кино Евгения Крюкова. А "Библиотека Барто" специально для акции "Ночь искусств 2020" подготовила программу, в рамках которой зрители отправились в захватывающее путешествие по Дальнему Востоку.

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