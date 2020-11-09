По последним данным, 500 человек были оштрафованы в Лондоне за отсутствие масок при поездках в общественном транспорте. Около 113 тысяч были не допущены к поездкам в автобусах и в метро по той же причине. Госсекретарю Северной Ирландии, депутату парламента от Консервативной партии Брэндону Льюису пришлось на днях оправдываться за то, что он ехал в министерском автомобиле с шофером, не имея маски на лице. Это нарушение он объяснил тем, что маску пришлось сдвинуть с лица, чтобы выпить кофе в лимузине. Несмотря на запрет для правительственных чиновников ходить без масок, именно в отсутствии оной был уличен едущий в служебном автомобиле министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Штраф в 200 фунтов стерлингов за отсутствие маски грозит в Британии пассажирам такси. Штраф могут снизить до 100 фунтов, если его выплатят в течение 14 дней.