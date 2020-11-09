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09.11.2020 21:31
Рубрика: В мире

Министры и маски

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
В старой доброй Англии что-то явно пошло наперекосяк. Обыкновенно законопослушные британцы считали дурным тоном нарушение правил общественного поведения. Теперь же вопреки требованию властей и врачей британцы, выходя из дому, предпочитают "забыть" надеть маску. У пожилых граждан Соединенного Королевства с памятью на этот счет заметно лучше. Что же касается молодежи, то, похоже, маски они попросту выбросили. Сотрудник Национальной службы здравоохранения, который, обратив внимание на сидящих в одном с ним вагоне метро троих молодых людей без масок, позволил себе вежливо заметить, что они нарушают правила карантина, был жестоко избит. Ему сломали челюсть, повредили глаз, после чего выбросили из вагона на платформу станции метро.
Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
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По последним данным, 500 человек были оштрафованы в Лондоне за отсутствие масок при поездках в общественном транспорте. Около 113 тысяч были не допущены к поездкам в автобусах и в метро по той же причине. Госсекретарю Северной Ирландии, депутату парламента от Консервативной партии Брэндону Льюису пришлось на днях оправдываться за то, что он ехал в министерском автомобиле с шофером, не имея маски на лице. Это нарушение он объяснил тем, что маску пришлось сдвинуть с лица, чтобы выпить кофе в лимузине. Несмотря на запрет для правительственных чиновников ходить без масок, именно в отсутствии оной был уличен едущий в служебном автомобиле министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Штраф в 200 фунтов стерлингов за отсутствие маски грозит в Британии пассажирам такси. Штраф могут снизить до 100 фунтов, если его выплатят в течение 14 дней.

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