Чемпионат России, почти добравшись до экватора, снова ушел на перерыв, посвященный матчам сборной. Один из главных итогов на этом отрезке дистанции - крайне неудачное выступление на внутренней арене двух наших представителей в Лиге чемпионов, московского "Локомотива" и "Краснодара", застрявших в середине турнирной таблицы Премьер-лиги (8-е и 10-е места соответственно).

Если "Краснодар" одинаково неудачно, пусть и по объективным причинам, выступает как в еврокубках, так и в РПЛ, то "Локо" оставляет более неоднозначное впечатление, чередуя достойные матчи в Лиге чемпионов с откровенно провальными в Премьер-лиге. За примером далеко ходить не надо. После ничьей с испанским "Атлетико" посреди недели "железнодорожники" получили звучную оплеуху от московского "Динамо". О том, что происходит с "Локомотивом", а также о других промежуточных итогах чемпионата специально для "РГ" порассуждал экс-форвард "железнодорожников" Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" чередует достойные матчи в Лиге чемпионов с провальными в РПЛ. Что происходит с командой?

Дмитрий Булыкин: Дают знать о себе кадровые проблемы плюс тяжелый график, к которому наши футболисты не привыкли. Но это, если рассматривать в общем. А конкретно в каждой игре есть свои факторы и свои ошибки, повлиявшие на результат.

Главный тренер "Локо" Марко Николич сказал, что у его команды проблемы с концентрацией и дисциплиной...

Дмитрий Булыкин: И это тоже. Каждую игру нужно смотреть в отдельности.

Перерыв на матчи сборных для "железнодорожников" сейчас как нельзя кстати?

Дмитрий Булыкин: Паузы дают время привести дела в порядок. Правда, сборники потом приезжают в разном и не всегда лучшем состоянии. Но "Локомотив" постоянно в этом участвует и должен знать, как правильно выходить из таких ситуаций. Надеюсь, что кризис не затянется и команда выйдет из этого пике.

"Локомотив" отстал от лидирующего ЦСКА на 10 очков. Он уже выбыл из чемпионской гонки?

Дмитрий Булыкин: Конечно, нет. Мы помним по прошлым годам, как команды уступали друг другу по десять очков, а на финише разрывы оказывались минимальными. Все еще поправимо. Думаю, итоговая таблица будет отличаться от нынешней.

"Динамо" одержало третью победу подряд. Руку нового главного тренера Шварца уже видно?

Дмитрий Булыкин: Не думаю, что уже можно делать выводы. Видно, как он настраивает ребят, доверяет молодежи. Ну и вылет из Лиги Европы стал для "Динамо" некоторым плюсом.

Не могу не спросить про скандал вокруг Дзюбы. Его уже лишили капитанской повязки в "Зените", отозвали из сборной. Насколько все эти меры адекватны?

Дмитрий Булыкин: Это жесткие меры, но до определенной степени. В "Зените" он играет, поддержку партнеров имеет. Ситуация экстраординарная, но потихоньку Артем будет из нее выходить. И дальше все будет зависеть от него и от поддержки тренера. Если Дзюба будет показывать хороший футбол, никто от него не отвернется.

Дмитрий Булыкин: На результатах "Локо" сказываются кадровые проблемы плюс тяжелый график, к которому наши футболисты не привыкли

ЦСКА на вершине - это закономерность?

Дмитрий Булыкин: Пока рано говорить про закономерность. Но в ЦСКА всегда были грамотные руководители, которые умеют создавать команду и атмосферу, основываясь на былых традициях. У них добавилось много молодежи: с учетом того, что ребята сыгрываются, думаю, что ЦСКА себя еще покажет.

"Спартак" два матча не выиграл, кто-то говорит, что "красно-белые" сдуваются.

Дмитрий Булыкин: В любом чемпионате лидер может проиграть аутсайдеру или провести не очень удачный отрезок. Такое случается, но это не всегда влияет на итоговый результат. Вопрос в том, получается ли у команды преодолеть этот мини-кризис. У кого больше опыта в этом плане, тот в концовке и получает титул.