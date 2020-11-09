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09.11.2020 05:11
Рубрика: Власть

Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей

В случае демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе украинским властям также следует отказаться от своих южных регионов в пользу России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя акцию протеста на Украине, участники которой настаивали на сносе монумента.

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Российский сенатор напомнил, что именно благодаря Екатерине II Украина получила причерноморские земли, пишет РИА Новости. Современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн. Однако на Украине об этом сознательно умалчивают, боясь взглянуть правде в глаза и целенаправленно перевирая историю, отметил Цеков.

Представитель Совфеда подчеркнул, что подобная война с памятниками на Украине - это война не с прошлым, а пример культурного обнищания и личностной деградации.

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