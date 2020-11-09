Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей

В случае демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе украинским властям также следует отказаться от своих южных регионов в пользу России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя акцию протеста на Украине, участники которой настаивали на сносе монумента.

Российский сенатор напомнил, что именно благодаря Екатерине II Украина получила причерноморские земли, пишет РИА Новости. Современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн. Однако на Украине об этом сознательно умалчивают, боясь взглянуть правде в глаза и целенаправленно перевирая историю, отметил Цеков.

Представитель Совфеда подчеркнул, что подобная война с памятниками на Украине - это война не с прошлым, а пример культурного обнищания и личностной деградации.