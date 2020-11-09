Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 8% до 42,69 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI подорожала до 42,3 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Главными причинами роста цен стали новости об удачных испытаниях вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech, в ходе которых препарат показал более чем 90 процентную эффективность.

Кроме того рост котировок барреля связывают победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Ожидается, что при нем добыча нефти в США начнет снижаться, тем самым способствую скорейшему установлению баланса спроса и предложения на рынке. При этом за последнюю неделю, закончившуюся 6 ноября, количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 до 226 штук, что может свидетельствовать о постепенном росте добычи.