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09.11.2020 16:19
Рубрика: Экономика

Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Текст: Сергей Тихонов
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 8% до 42,69 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI подорожала до 42,3 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главными причинами роста цен стали новости об удачных испытаниях вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech, в ходе которых препарат показал более чем 90 процентную эффективность.

Фото: REUTERS/PA Images
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Кроме того рост котировок барреля связывают победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Ожидается, что при нем добыча нефти в США начнет снижаться, тем самым способствую скорейшему установлению баланса спроса и предложения на рынке. При этом за последнюю неделю, закончившуюся 6 ноября, количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 до 226 штук, что может свидетельствовать о постепенном росте добычи.

Экономика Отрасли Нефть и газ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Цена на нефть

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