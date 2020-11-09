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09.11.2020 19:27
Рубрика: Экономика

Стан под наблюдением

Цифровая трансформация помогает предприятиям работать без потерь
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 252(8306)
Система мониторинга и диагностики прокатного стана запущена в промышленную эксплуатацию в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ - Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат. Это позволит наладить непрерывный контроль работы оборудования и своевременно предотвращать его выход из строя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще недавно агрегаты рельсобалочного приводили в порядок постфактум - когда случались сбои на том или ином участке. По сути, ремонтники, руководствуясь регламентами обслуживания, по большей части ликвидировали аварийные ситуации, а не предупреждали их. Хотя ведь нельзя сбрасывать со счетов такую вещь, как преждевременный износ оборудования. Время эксплуатации узлов и деталей по тем или иным причинам может сокращаться. А если следить за ситуацией постоянно, уделяя внимание ключевым моментам, так называемых непредвиденных поломок можно избежать.

Фото: Пресс-служба ТМК
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Контролировать работоспособность основных агрегатов, регуляторов и датчиков прокатного стана, предупреждая возможные отклонения от заданных режимов, как раз и призвана новая диагностическая система. Она представляет собой программно-технический комплекс, состоящий из двух серверов, оборудования коммуникаций и видеосвязи, интегрированных в автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) стана горячей прокатки.

"Используя базу экспертных знаний, результатов анализа инцидентов, а также более двух тысяч параметров, специалисты разработали три сотни критериев работоспособности оборудования. На их основе формируются ежедневные отчеты о техническом состоянии стана, - уточнили в управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений "Сибирь". - Вся эта информация доступна с корпоративного компьютера любому авторизированному пользователю. Но наибольший интерес она представляет для ремонтного персонала. На основе полученных данных составляется график работ, которые необходимо выполнить в рамках еженедельных планово-предупредительных ремонтов. Чтобы провести все работы вовремя, а значит, избежать простоев и производственных потерь".

Теперь практически исключены варианты, когда упущенный ремонтниками недочет вроде отошедшего контакта приводит к остановке оборудования в ночную смену. Немаловажно и то, что стало гораздо проще выявлять корневые причины поломок. Ведь в случае возникновения нештатной ситуации можно вывести на монитор оператора параметры нужного узла, его видеоизображение в момент происшествия, проанализировать и разобраться, что именно привело к ЧП.

Система диагностики и мониторинга в рельсобалочном - один из реализуемых на металлургическом комбинате проектов цифровой трансформации. Ей собственники предприятия уделяют все больше внимания. Объем данных, накопленных в процессе автоматизации производственных активов холдинга, уже позволяет использовать методы Big Data для повышения эффективности технологических процессов и безопасности производства. В приоритете технологии видео- и продвинутой аналитики, экспертных систем, мобильных решений, безбумажного документооборота. Так, например, именно в дивизионе "Сибирь" успешно протестировали и теперь внедряют в других подразделениях уникальный для металлургической отрасли сервис закупки товарно-материальных ценностей через интернет-магазин. Процесс оформления заказа занимает не больше пятнадцати минут, его движение отслеживается в режиме онлайн с персонального компьютера либо мобильного устройства, а доставка осуществляется за 48 часов непосредственно в цеха, а не на склады.

Экономика Отрасли Промышленность

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