Depeche Mode, T.Rex, N.I.N. и других звезд ввели в Зал славы рок-н-ролла

Впервые торжественная церемония проходила в формате online. А музыканты выходили "в эфир" каждый из своих домов и квартир: кто-то из домашней студии, как участник Depeche Mode Мартин Гор, а лидер N.I.N. Трент Резнор, кажется, и вовсе появился из какого-то темного и мистического подавала. Было завораживающе и интересно.

Чести быть введенными в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году удостоились рок-группы: Depeche Mode, Nine Inch Nails, Doobie Brothers, T. Rex. А также поп-певица Уитни Хьюстон и рэпер Notorious B.I.G. (двое последних ушли из жизни). Пусть никого не удивляет, что в Зал славы рок-н-ролла попадают представители и других музыкальных жанров. Ведь ныне эта премия перестала обращать внимание на различия в творчестве звезд. Год назад в Зал славы рок-н-ролла ввели, например, Джаннет Джексон, никакого отношения к року никогда не имевшую. При этом Depeche Mode и Nine Inch Nails попали сюда только со второй попытки. А не нуждающиеся в рекомендациях Yes и вовсе - номинировались трижды…

Но это мероприятие по сути коммерческое. Да, победители получают почетные статуэтки: фигурки человека, держащего на поднятых руках золотой диск, похожий и на солнце. А еще свое собственное пространство в Музее славы рок-н-ролла, расположенном в Кливленде (США). Вход в него, кстати, платный. И поэтому в Зале славы рок-н-ролла, а также в одноименном Музее - в основном те артисты, на чьи инструменты, афиши, концертные костюмы и самые разнообразные предметы быта в первую очередь захотят посмотреть многочисленные посетители и экскурсанты.

В прежние годы во время церемонии проходили и небольшие концерты новобранцев (в 2018 году Bon Jovi даже ненадолго воссоединились в своем "золотом составе). Но в этот раз победители выходили в эфир из своих домов и квартир заранее (съемки проходили накануне). Фронтмэн Дэвид Гаан, например, посетовал на сложные времена и то, что нет концертов. На что его коллега Мартин Гор парировал: "Ну почему же нет? Сейчас вот и дадим!" После чего напел, "намурлыкал" нечто маловразумительное. Даже удивительно, ибо на сцене он куда более убедителен!

Зато были показаны редкие фотографии победителей. Портреты музыкантов поры их гулкой славы 80-90-х, и нынешние. Иногда на сцене, чаще - в кругу семьи. Приятно было сравнивать, да и ностальгировать…

Впечатляющим оказался и список артистов, продюсеров, которые поздравляли победителей: Рик Рубин, Ринго Старр, Игги Поп, Майли Сайрус, Алиша Киз, Джоан Джетт, Билли Айдол, Джей Зи, Coldplay, Arcade Fire…

Все тоже - из своих домов. Зрителям приятно было увидеть, послушать, а заодно и посмотреть, кто как ныне живет. Получить впечатление от их юмора и оптимизма. И уже ради этого стоило смотреть Церемонию…