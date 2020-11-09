Дмитрий Кобылкин перейдет на работу в "Единую Россию"

Экс-глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе партии.

После отставки с поста министра Дмитрий Кобылкин продолжит работу по партийной линии. Он был рекомендован на должность и.о. заместителя секретаря генсовета "Единой России". С таким предложением выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Решение по кандидатуре примет президиум генсовета партии 11 ноября.

Кроме того, как сообщила пресс-служба ЕР, Дмитрий Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму.

Решение принято по итогам встречи с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

"Единая Россия" уже начала активную подготовку к кампании 2021 года. Взаимодействие с регионами, участие в разработке программы партии, социальные и инфраструктурные проекты требуют качественных и выверенных решений. Убежден - Дмитрий Николаевич (Кобылкин) сможет принимать их и плотно работать с депутатами Госдумы, сенаторами, нашими однопартийцами в регионах", - цитирует Турчака пресс-служба партии.

Отметим, что Дмитрий Кобылкин - член бюро Высшего совета "Единой России".