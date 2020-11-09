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09.11.2020 15:21
Рубрика: Экономика

До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений

Текст: Светлана Ментюкова

По экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись. Об этом в ходе своего выступления на форуме "Неделя ритейла 2020" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Он отметил, что продовольственному сегменту было чуть проще пережить пандемию, потому что магазины административно не закрывались. "Но в нонфуде без этого в карантин, к сожалению, не обошлось, и, как следствие, оборот в апреле просел на 40%, в мае - на 30%. Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в обществе до сих пор бытует ошибочное суждение, что продуктовая розница озолотилась на ковиде. "Это, конечно же, не так. И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возрастали. Особо в таких условиях заработать сложно", - пояснил Мантуров.

Он также отметил, что рост онлайн-ритейла - это не дополнительный спрос, а его смещение под воздействием пандемии и переток покупателей, а значит, и спроса из офлайна в онлайн. "Еще недавно мы бы сочли это как абсолютный позитив. Но сейчас нужно признать - это не дополнительный спрос, а его смещение под воздействием эпидемиологической обстановки. Онлайн и супермаркеты попросту оттянули покупателей от малой офлайн-розницы. В итоге одни получили бенефиты, а другие встали на грань выживания", - сказал глава торгово-промышленного ведомства.

По его словам, такая ситуация показала необходимость акцента на сбалансированном развитии всех возможных форматов торговли, когда товаропроводящая сеть равномерно охватывает всех - от гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, киосков и точек продажи готовой еды до ресторанов, гостиниц и заправок. Ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших и малых городов.

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