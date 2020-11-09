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09.11.2020 23:32
Рубрика: Общество

Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии

Текст: Ольга Игнатова

Пневмония или воспаление легких - это воспалительный процесс, который может быть вызван различными причинами. Например, он может начаться из-за попадания в легкие каких-то химических веществ. Но чаще всего его все-таки провоцируют инфекции (вирусы), рассказал в ролике на своем YouTube-канале известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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По словам врача, пневмония может иметь таким образом вирусное и бактериальное происхождение. Антибиотики, приемом которых увлекаются россияне, по словам Комаровского, помогут только в случае с бактериальной пневмонией. При вирусной это, наоборот, приведет к отрицательным последствиям.

И уж тем более нельзя принимать антибиотики для профилактики. "Это не работает", - считает доктор. Антибиотики при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивают вероятность развития бактериальной пневмонии. Если поднялась температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то нужно принимать только жаропонижающие средства. В случае ухудшения самочувствия следует обращаться к врачам.

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