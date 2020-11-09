Новости

Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 22:01
Трамп сменил главу Пентагона 21:31
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 21:24
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 21:07
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 21:00
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 20:42
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 20:41
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 21:56
Рубрика: В мире

Трамп идет в народ

Президент США не признает поражение на выборах
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Действующий президент США Дональд Трамп, выдержав паузу после объявления американскими СМИ демократа Джозефа Байдена победителем состоявшихся в стране 59-х по счету выборов главы государства, перешел в мощную контратаку на политических оппонентов. Не признав свое электоральное поражение и не желая уступать Белый дом, Трамп организует "фирменные" массовые митинги в поддержку начатых его избирательным штабом судебных разбирательств по зафиксированным фактам "мошенничества" в ходе голосования. А их, судя по всему, было немало, и носили они далекий от "демократичности" характер.
В штате Аризона сторонники Трампа вышли на митинг перед местным Капитолием под лозунгом "Остановите кражу". Фото: Gettyimages В штате Аризона сторонники Трампа вышли на митинг перед местным Капитолием под лозунгом "Остановите кражу". Фото: Gettyimages
В штате Аризона сторонники Трампа вышли на митинг перед местным Капитолием под лозунгом "Остановите кражу". Фото: Gettyimages

Спустя пять дней после выборов Байден так и не дождался поздравительного телефонного звонка от проигравшего соперника. И, похоже, не дождется. Грубо ломая американские политические традиции, Трамп не только не согласился с итогами "сфальсифицированного", по его словам, волеизъявления американцев, но и решительно намерен пересмотреть их в судебном порядке.

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Политолог: Американская демшиза - куда большие трамписты, чем Трамп

"Предъявите ваши доказательства!" - таков основной пассаж, посредством которого американские либеральные мейнстрим медиа вот уже шестые сутки хором критикуют "голословные" заявления действующего президента США о масштабных нарушениях на выборах. На это, по данным издания Axios, команда юристов Трампа готовится опубликовать целую подборку таких фактов. Главное место среди них займут выявленные некрологи на давно умерших, но тем не менее благополучно проголосовавших избирателей. Только в штате Пенсильвания отправленных покойниками по почте бюллетеней, по данным юристов Трампа, насчитывается больше 21 тысячи.

Отметим, что о массовом участии "мертвых душ" в состоявшихся на минувшей неделе в США выборах сообщалось и ранее, однако до сих пор никаких подтверждений этому представлено не было. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ такую проблему также почему-то не разглядели. По словам руководителя отработавшей в Америке мониторинговой миссии польки Урсулы Гашек, иностранные обозреватели не увидели "серьезных оснований" для заявлений о масштабных нарушениях в ходе голосования.

Однако в случае обнародования Белым домом задокументированных фактов злоупотреблений на выборах к "близорукости" экспертов ОБСЕ наверняка возникнут серьезные вопросы не только у погруженного в поствыборные политические разборки Вашингтона, но и у других стран - членов этой организации. Но главное, что при наличии конкретики о нарушениях заявленные избирательным штабом Трампа требования о пересчете голосов в целом ряде штатов - Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании - зазвучат совсем по-иному и их будет невозможно отклонить в суде. А это значит, что и голоса выборщиков (на данный момент 273 - у Байдена и 214 - у Трампа) потенциально могут быть перераспределены между ними.

В Пенсильвании отправленных покойниками по почте бюллетеней насчитывается больше 21 тысячи

Как сообщает телеканал Fox News, публичную поддержку запущенным республиканцами юридическим процедурам по оспариванию итогов выборов должна оказать новая серия массовых митингов с участием Трампа. Эта фирменная "визитная карточка" 45-го и стремящегося задержаться в Белом доме на очередные четыре года президента США полностью оправдала себя для мобилизации электората в ходе избирательной кампании-2020. Патриотическая музыка, зажигательные речи харизматичного Трампа и эффектно созданный политтехнологами антураж таких ралли привлекали на них десятки тысяч американцев по всей стране, несмотря на пандемию COVID-19. В какой степени такие мероприятия способствовали распространению коронавируса - вопрос отдельный. Но в том, что новая серия митингов не признающего поражение Трампа привлечет множество его сторонников, сильно недовольных "нечестной победой демократов", сомневаться не приходится.

Фото: AFP/Mark RALSTON
Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов

Собственно, именно с целью сохранить ядро протрамповских активистов Белый дом и реализует эту инициативу, одновременно запустив новую кампанию по фандрайзингу - сбору средств на юридическую баталию с демократами. Человеческий и финансовый ресурсы непременно понадобятся Дональду Трампу с учетом затягивающейся на неопределенный срок борьбы за власть в США. Этот процесс, запущенный утратившими способность договариваться между собой элитами Соединенных Штатов, проверит на прочность фундаментальные основы американской демократии, включая ее "священную корову" - господство закона и равенство всех перед ним.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID