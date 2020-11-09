Действующий президент США Дональд Трамп, выдержав паузу после объявления американскими СМИ демократа Джозефа Байдена победителем состоявшихся в стране 59-х по счету выборов главы государства, перешел в мощную контратаку на политических оппонентов. Не признав свое электоральное поражение и не желая уступать Белый дом, Трамп организует "фирменные" массовые митинги в поддержку начатых его избирательным штабом судебных разбирательств по зафиксированным фактам "мошенничества" в ходе голосования. А их, судя по всему, было немало, и носили они далекий от "демократичности" характер.

Спустя пять дней после выборов Байден так и не дождался поздравительного телефонного звонка от проигравшего соперника. И, похоже, не дождется. Грубо ломая американские политические традиции, Трамп не только не согласился с итогами "сфальсифицированного", по его словам, волеизъявления американцев, но и решительно намерен пересмотреть их в судебном порядке.

"Предъявите ваши доказательства!" - таков основной пассаж, посредством которого американские либеральные мейнстрим медиа вот уже шестые сутки хором критикуют "голословные" заявления действующего президента США о масштабных нарушениях на выборах. На это, по данным издания Axios, команда юристов Трампа готовится опубликовать целую подборку таких фактов. Главное место среди них займут выявленные некрологи на давно умерших, но тем не менее благополучно проголосовавших избирателей. Только в штате Пенсильвания отправленных покойниками по почте бюллетеней, по данным юристов Трампа, насчитывается больше 21 тысячи.

Отметим, что о массовом участии "мертвых душ" в состоявшихся на минувшей неделе в США выборах сообщалось и ранее, однако до сих пор никаких подтверждений этому представлено не было. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ такую проблему также почему-то не разглядели. По словам руководителя отработавшей в Америке мониторинговой миссии польки Урсулы Гашек, иностранные обозреватели не увидели "серьезных оснований" для заявлений о масштабных нарушениях в ходе голосования.

Однако в случае обнародования Белым домом задокументированных фактов злоупотреблений на выборах к "близорукости" экспертов ОБСЕ наверняка возникнут серьезные вопросы не только у погруженного в поствыборные политические разборки Вашингтона, но и у других стран - членов этой организации. Но главное, что при наличии конкретики о нарушениях заявленные избирательным штабом Трампа требования о пересчете голосов в целом ряде штатов - Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании - зазвучат совсем по-иному и их будет невозможно отклонить в суде. А это значит, что и голоса выборщиков (на данный момент 273 - у Байдена и 214 - у Трампа) потенциально могут быть перераспределены между ними.

В Пенсильвании отправленных покойниками по почте бюллетеней насчитывается больше 21 тысячи

Как сообщает телеканал Fox News, публичную поддержку запущенным республиканцами юридическим процедурам по оспариванию итогов выборов должна оказать новая серия массовых митингов с участием Трампа. Эта фирменная "визитная карточка" 45-го и стремящегося задержаться в Белом доме на очередные четыре года президента США полностью оправдала себя для мобилизации электората в ходе избирательной кампании-2020. Патриотическая музыка, зажигательные речи харизматичного Трампа и эффектно созданный политтехнологами антураж таких ралли привлекали на них десятки тысяч американцев по всей стране, несмотря на пандемию COVID-19. В какой степени такие мероприятия способствовали распространению коронавируса - вопрос отдельный. Но в том, что новая серия митингов не признающего поражение Трампа привлечет множество его сторонников, сильно недовольных "нечестной победой демократов", сомневаться не приходится.

Собственно, именно с целью сохранить ядро протрамповских активистов Белый дом и реализует эту инициативу, одновременно запустив новую кампанию по фандрайзингу - сбору средств на юридическую баталию с демократами. Человеческий и финансовый ресурсы непременно понадобятся Дональду Трампу с учетом затягивающейся на неопределенный срок борьбы за власть в США. Этот процесс, запущенный утратившими способность договариваться между собой элитами Соединенных Штатов, проверит на прочность фундаментальные основы американской демократии, включая ее "священную корову" - господство закона и равенство всех перед ним.