Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП

Бывший камерунский футболист Самюэль Это'о, известный по выступлениям за испанские "Реал", "Барселону", английский "Челси", итальянский "Интер" и махачкалинский "Анжи", попал на родине в автомобильную аварию и был госпитализирован, сообщает France Football.

Авария произошла, когда 39-летний спортсмен возвращался домой со свадьбы. За рулем находился сам Это'о, и в него врезался автобус. В аварии он получил травму головы, но серьезных повреждений удалось избежать. А вот автомобиль экс-футболиста пострадал серьезно.

Это'о завершил спортивную карьеру в 2019 году. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Камеруна форвард провел 118 матчей забил 56 мячей. С 2011 по 2013 Это'о выступал за "Анжи".