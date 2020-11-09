ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов

Европейский союз вводит новые пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в 4 млрд долларов в год. Как отмечается в Официальном журнале ЕС, тарифы вступят в силу с 10 ноября.

Данное решение Брюссель принял после того, как Всемирная торговая организация признала, что США нарушали нормы ВТО, предоставляя госдотации корпорации Boeing. Это было уже второе подобное дело, которое рассматривала ВТО. В рамках первого организация увидела нарушения со стороны ЕС в отношении Airbus, что позволило США еще в прошлом году ввести таможенные тарифы в отношении товаров из Евросоюза на 7,5 млрд долларов. И вот теперь Брюссель получил возможность компенсировать потери.

"ЕС вводит коммерческие меры в форме дополнительных пошлин на добавленную стоимость в размере 15 процентов на продукцию сельского хозяйства и 25 процентов на промышленную продукцию, в частности товары авиастроения", - отмечается в опубликованном документе. В нем также говорится, что ЕС не желает вести торговую войну с США, и если Вашингтон проявит желание отменить свои пошлины, Брюссель сделает аналогичный шаг. Пока такие переговоры результата не принесли.