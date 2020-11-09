В понедельник французский президент Эмманюэль Макрон должен был навестить Вену и пообщаться накоротке с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Однако, как сообщили в Елисейском дворце, из-за второй волны коронавируса, что захлестнула Францию, визит был отменен и преобразован в форму телеконференции. С главой австрийского правительства Себастьяном Курцем французскому президенту есть что обсудить. Стороны рассчитывают согласовать общую позицию в вопросах борьбы с террористами, которые этой осенью оставили кровавый след как во Франции, так и в Австрии.

Оба лидера убеждены, что крайне необходимо усилить контроль на внешних границах Шенгенской зоны. В этой связи Макрон предлагает "радикальным" образом пересмотреть принципы, на которых основан Шенген, ужесточить проверочные процедуры в отношении мигрантов, прибывающих в Европу. Президент Франции объявил об увеличении числа пограничников на границах Пятой республики с 2400 до 4800.